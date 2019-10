Truk ODOL Terjaring Razia Petugas Jasa Marga Saat Malam Hari, Truk Over Dimensi Harus Dipotong

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, PADALARANG - Sejumlah kendaraan truk Over Dimension And Over Load (ODOL) yang melintas saat malam hari terjaring razia petugas PT Jasa Marga (Persero) dan polisi di Tol Purbaleunyi KM 120, Kabupaten Bandung Barat, Senin (28/10/2019) malam.

Pantauan Tribun, sejumlah truk atau kendaraan berat diarahkan untuk berhenti di depan Kantor PT Jasa Marga, kemudian petugas meminta pengendara untuk menunjukkan surat kendaraannya.

Kemudian, berat kendaraan dan muatan yang dibawa dihitung menggunakan alat ukur untuk menghitung secara total dan kendaraan ODOL itu langsung dipasang stiker peringatan oleh petugas.

General Manager Tol Purbaleunyi, Pratomo Bimawan Putra, mengatakan, penertiban yang dilakukan pada malam hari ini karena pihaknya perlu menangkap tren atau pola truk ODOL saat melintas pada malam hari.

"Biasanya penertiban kendaraan ODOL ini dilaksanakan pada siang hari, tapi sekarang kami perlu meng-capture tren atau pola ODOL ketika malam hari," ujarnya disela penertiban.

Selain itu, kata dia, penertiban ini juga untuk mendukung pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya yang digelar oleh pihak kepolisian, sehingga dalam kegiatan tersebur pihaknya melibatkan polisi.

"Jadi selain dicek over load dan over dimensinya, kendaraan truk itu juga dicek kelengkapan surat kendaraannya," kata Pratomo.

Untuk kendaraan truk ODOL ini, setelah dipasang stiker, nantinya untuk truk yang over dimensi, ukurannya harus dipotong oleh pemiliknya sesuai ukuran standar agar tidak membahayakan.

"Kalau tetap melanggar lagi, kami juga akan terus tindak sesuai dengan prosedur dan diharapannya agar sopir dan pengusaha ada efek jera," ucapnya.

Saat ini pihaknya baru bisa menindak pengendaranya saja, tapi untuk kedepan pihaknya akan berupaya untuk menindak juga pengusahanya.