Foto-foto Prewedding Citra Kirana dan Rezky Adhitya, Persiapan Pernikahan Sudah 90 Persen

TRIBUNJABAR.ID - Pernikahan Citra Kirana dan Rezky Adhitya semakin dekat.

Pasangan yang baru melangsungkan lamaran ini diketahui sudah melakukan foto prewedding.

Hal ini terlihat dalam unggahan Instagram Citra Kirana @citraciki, Rabu (23/10/2019).

Dalam foto tersebut, Citra Kirana tampak mengenakan busana pengantin warna putih dengan membawa buket bunga warna pink di tangan.

Tak hanya satu, Ciki juga mengunggah foto preweddingnya bersama Rezky Adhitya pada Selasa (29/10/2019).

Dalam foto tersebut, Rezky menggunakan setelan jas hitam sedangkan Ciki mengenakan gaun muslimah warna putih.

Rezky tampak berdiri di tangga sementara Chiki duduk di bawahnya.

"Being together with someone you love, is truly one of the best things in life," tulis Ciki sebagai caption.

Jika sebelumnya Rezky memilih bungkam dan serba hati-hati dalam mengungkap rencana pernikahannya bersama Citra Kirana alias Ciki, hal berbeda terjadi baru-baru ini.

Melalui Instagram-nya, Rezky tak sungkan mengunggah foto prewedingnya.

Dalam foto tersebut, Rezky menggunakan setelan jas warna gelap.