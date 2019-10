Potensi Wajib Pajak Baru Bertambah, DJP Jabar I Lakukan Upaya Pengamanan Penerimaan Pajak

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sesuai peraturan yang berlaku, Wajib Pajak (WP) harus menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Kewajiban tersebut karena pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara yang berkontribusi untuk pembiayaan pengeluaran negara serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Melihat pentingnya pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jaww Barat I terus berupaya melalukan pengamanan penerimaan pajak. Terlebih dari data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat potensi WP OP Baru di wilayah Kanwil DJP Jabar I.

Kepala Bidang Data Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3), Arif Priyanto mengatakan, tren penerimaan pajak di wilayah Kanwil DJP Jabar I dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Namun secara umum pertumbuhan penerimaan selama 4 tahun ini menunjukkan tren positif.

"Meski mengalami tren positif, kami tetap melakukan berbagai upaya untuk melakukan pengamanan penerimaan pajak," katanya pada acara Seminar Refleksi Pelaksanaan APBN 2019 dan APBN 2020 Antara Harapan dan Tantangan dalam rangka Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) Ke-73 di Kanwil Dirjen Perbendaharaan Jawa Barat, Senin (28/10/2019).

Dengan wilayah kerja meliputi 5 kota dan 10 kabupaten, yang terdiri dari 16 Kantor Pelayanan Pajak, 1 KP2KP, 1 KPP Mikro dan 10 Pos Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jawa Barat I mencanangkan strategi pengamanan penerimaan diantaranya melakukan optimalisasi kegiatan kerjasama dan kehumasan melalui penyuluhan, pelayanan, kerjasama dan publikasi.

Upaya lainnya dengan melakukan optimalisasi kegiatan pengawasan melalui pengamanan pembayaran rutin, optimalisasi pemanfaatan data seperti Toko Data Approweb, pemanfaatan LHA dan Data Pemicu, serta Task Force Data Keuangan dan pemanfaatan dan Analisis Data Sektoral.

Kanwil DJP Jabar I juga melakukan optimalisasi kegiatan ekstensifikasi melalui Geo Tagging, BDS (Business Development Services) dan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) dan melakukan pptimalisasi kegiatan pemeriksaan, penagihan, dan penegakkan hukum lainnya.

"Kami juga melakukan Joint Program dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta sebagai salah satu Kantor Wilayah yang menjadi pilot project pembayaran pajak melalui agen Laku Pandai," katanya.

Tercatat, tren penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Barat I 4 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan tren fluktuatif. Secara umum pertumbuhan penerimaan 4 tahun terakhir mengalami tren positif, kecuali pada tahun 2016 pertumbuhan penerimaan turun sebesar 1.95%.

Realisasi penerimaan per jenis pajak per 24 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 22,46 trilliun dengan pencapaian sebesar 64.55% dari target Rp 34.80 trilliun.

Kontribusi penerimaan pajak per jenis pajak didominasi oleh PPh Non Migas sebesar Rp 12.11 trilliun atau sebesar 68.58%. Untuk kontribusi penerimaan per sektor utama sebagian besar mengalami pertumbuhan positif, kecuali industri pengolahan dan konstruksi mengalami pertumbuhan negative masing-masing sebesar 0.16% dan 8.15%.