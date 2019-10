Alasan Woojin Keluar dari Stray Kids, Hengkang Mendadak Sebelum Comeback, Ini Ucapan Perpisahan STAY

TRIBUNJABAR.ID - Salah satu member Stray Kids, Woojin, menyatakan keluar dari boyband yang membesarkan namanya.

Hal tersebut disampaikan pihak agensi yang menaungi Stray Kids, JYP Entertainment (JYPE).

Dikutip dari Soompi, pada Senin (28/10/2019) JYPE menyatakan alasan hengkangnya Woojin.

Ia memilih meninggalkan Stray Kids karena alasan pribadi hingga kontraknya diberhentikan.

Pihak agensi meminta maaf atas kabar mendadak tersebut.

Alhasil, comeback Stray kids yang direncanakan pada 25 November 2019 harus diundur.

"Hello, this is JYP Entertainment.

Woojin, who has been with Stray Kids as a member until this time, has left the group due to personal circumstances and terminated his exclusive contract.

We express apologies for causing trouble to many fans with the sudden news.