Nge-‘MODUS’ Di Tempat Wisata Selfie Bareng Kokokuliner

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Instagram memiliki peranan yang besar di zaman sekarang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya orang yang memanfaatkan instagram bukan hanya sekedar eksis berbagi foto / gambar melainkan juga sebagai media promosi dengan bantuan seorang influencer / selebgram.

Adanya fenomena ini mengakibatkan maraknya tempat wisata yang menawarkan objek wisata swafoto (Selfie destination) atau orang biasa menyebutnya sebagai wisata selfie, yang kini mulai marak di berbagai kota tak terkecuali Bandung. Pada kesempatan kali ini Kokokuliner mengajak kita untuk berkunjung ke salah satu tempat wisata selfie yang baru buka di Bandung yakni MODUS Selfie Laboratory.

MODUS Selfie Laboratory sendiri merupakan salah satu tempat wisata selfie di Bandung yang berada di Paris Van Java – Lantai CL (Dekat MM Juice, Carrefour, Paintball, Kidzoona). Hanya dengan membayar tiket masuk 55 K di Weekdays dan 65 K di Weekend kalian sudah bisa menikmati 19 spot foto yang tersedia di MODUS.

Mulai dari pintu masuk kalian akan disuguhkan spot foto yang bertemakan toilet, ada juga tema lain seperti garden, popcorn dan masih banyak lagi. Selain itu di setiap dindingnya sendiri terdapat gravity yang instagenic cocok buat kalian yang hoby foto atau difoto.

Buat yang bingung gaya atau mungkin gak pede dengan hasil foto sendiri. Kalian gak perlu khawatir karena disana akan ada Staff MODUS yang senantiasa membantu dalam mengarahkan gaya atau untuk mengambil foto, cukup dengan membayar 10 K per file fotonya.

Untuk pembelian tiket kalian bisa membelinya via Traveloka atau On The Spot (Di Lokasi). Wajib banget datang ke MODUS, Selfie Laboratory ini. Mengapa? Karena event ini hanya berlangsung mulai dari tanggal 19 Oktober 2019 – 31 Desember 2019. Jangan sampe nyesel karena gak dateng loh.

Terlebih sekarang lagi ada promo BUY 1 GET 1 FREE TICKET. Caranya gampang banget cukup dengan follow instagram @modus.idn dan tunjukkan buktinya ke cashier.