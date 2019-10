VIDEO Berkonsep Ala Kafe Bali, Badung Cafe & Resto Tawarkan Aneka Menu Khas Bali dan Nusantara

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badung Cafe & Resto secara khusus mengusung konsep Kafe Ala Bali.



Hal tersebut terlihat dari salah satu gaya bangunannya yang menyerupai rumah tradisional Bali dengan ciri khas atap berundak.



Keseluruhan ruang interiornya, identik dengan ornamen kayu yang simpel dan minimalis dengan ciri khas semi outdoor.



Dipercantik pula oleh kolam dan air mencur berukuran kecil yang dapat memanjakan mata.



Bagian tengah cafe & resto Bali tersebut, terdapat open bar yang menjajakan aneka minuman soft drink hingga minuman ber-alkohol.



Di area tempat makannya, terdapat sejumlah meja kaya, kursi kayu, serta kursi sofa, yang nyaman bila diduduki.



Badung Cafe and Resto juga dilengkapi fasilitas penunjang bagi pengunjung. Di antaranya mini bar, wifi gratis, fasilitas nobar, fasilitas parkir yang luas, toilet, dan lainnya.



Pemilik Badung Cafe & Resto, Felix Wirantha menuturkan, perihal menu yang paling juara di sana, yaitu light bites Badung signature chicken wings.



"Tak hanya rasanya yang enak, porsi yang kami suguhkan juga banyak. Sehingga bisa disantap rame-rame," jelas Felix.



Menu-menu recomended lainnya di sana adalah spagheti tuna pasta rawit, US sirloin steak, nasi goreng kambing, nasi goreng daging sapi, dan laksa ayam.



Harga menu yang ditawarkan mulai dari Rp 20.000 hingga pukul Rp 75.000.



Badung Cafe & Resto berlokasi di Jalan Dr Cipto No 3, Pasir Kaliki, Kota Bandung.



Operasional Badung Cafe & Resto dibuka setiap hari pada pukul 11.00 hingga ditutup pukul 02.00.

Penulis: Fasko Dehotman

Video Production: Wahyudi Utomo