Sering Dibanding-bandingkan, Krisdayanti Buktikan Akrab dengan Ashanty, Yuni Shara Ikut Komentar

TRIBUNJABAR.ID - Krisdayanti dan Ashanty kerap dibanding-bandingkan.

Krisdayanti merupakan mantan istri Anang Hermansyah sedangkan Ashanty adalah istrinya yang sekarang.

Tak ingin disebut saingan dan terus menerus dibanding-bandingkan, Krisdayanti membuktikan dirinya akrab dengan Ashanty.

Ia mengunggah foto saat bersanding dengan Ashanty.

Di foto itu, Krisdayanti mengenakan pakaian putih sedangkan Ashanty berbaju hitam.

Keduanya tersenyum ke arah kamera.

Tangan Ashanty terlihat merangkul bahu Krisdayanti.

Dalam keterangan foto, Krisdayanti menuliskan pesan.

"Parenting is not competition, we are all in the same side.

The side that loves and support our children. @ashanty_ash