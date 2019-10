Peningkatan MICE di Bandung Berdampak Positif kepada Ekonomi

(kiri-kanan) General Manager The Trans Luxury Hotel, Farid Patria, Kadisbudpar Kota Bandung, Dewi Kaniasari, dan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar, Herman Muchtar saat jumpa pers di Trans Luxury Hotel

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE) atau lebih dikenal dengan business events merupakan salah satu kegiatan yang sedang berkembang pesat di dalam industri pariwisata.

Perkembangan MICE berdampak kepada kuatnya kompetisi berbagai destinasi dalam meningkatkan daya saing industri perhotelan dalam memberikan pelayanan serta fasilitas MICE terbaik.

Berbagai program penghargaan untuk industri perhotelan dalam bidang ini pun semakin banyak, salah satunya adalah penghargaan berkelas yang di tahun 2019 ini diadakan untuk yang ke 26 kalinya, yaitu World Travel Awards.

Penghargaan ini melibatkan 10 wilayah mulai dari Asia hingga Amerika Selatan.

Untuk wilayah Asia & Oceania sendiri Gala Ceremony untuk tahun ini diselenggarakan di Phu Quoc Vietnam pada 12 Oktober 2019 lalu.

Pada event yang disebut-sebut sebagai 'the Oscar of travel industry' ini The Trans Luxury Hotel mendapat prestasi dengan memenangkan Asia’s Leading Business Hotel.

Pada World Travel Awards 2019 ini, The Trans Luxury Hotel berhasil menjadi pemenang setelah bersaing dengan nominator lain dari berbagai hotel international chain.

Hotel yang masuk nominasi diantaranya, The St. Regis, The Ritz-Carlton, Grand Kempinski, Fairmont, Hilton dan Conrad yang terletak di berbagai negara seperti Jepang, Hongkong, Singapura, Thailand, Filipina dan India.

General Manager The Trans Luxury Hotel, Farid Patria, mengatakan saat ini The Trans Luxury Hotel telah diakui sebagai hotel yang berhasil memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik dalam mendukung kegiatan bisnis para travelers.