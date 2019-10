Sembilan Bulan Berlalu, Foto-foto Pernikahan Ahok-Puput Akhirnya Beredar, Intip Yuk di Sini

TRIBUNJABAR.ID - Ahok diketahui resmi menikahi mantan asisten pribadi Veronica Tan, Puput Nastiti Devi pada Januari 2019 lalu.

Tepatnya Ahok mengakui telah menikahi Puput Nastiti Devi pada 25 Januari 2019 lalu.

Sehari setelah mantan suami Veronica Tan ini dinyatakan bebas dari Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

Setelah kabar bahagia itu mencuat, muncullah kabar Puput Nastiti Devi tengah menanti kelahiran buah hatinya dengan Ahok.

Beberapa kali beredar foto istri Ahok dengan perutnya yang buncit.

Meski begitu baik Ahok maupun Puput sama-sama kompak untuk menutup rapat kabar bahagia tersebut.

Kini sembilan bulan berlalu, seorang fotografer akhirnya membocorkan foto pernikahan antara Ahok dan Puput Nastiti Devi pada tanggal 25 Januari 2019 lalu.

Ahok dan Puput Nastiti Devi (Instagram @fdphotography90)

Dalam foto itu, terlihat Ahok dan Puput kompak mengenakan busana adat Jawa.

Ahok terlihat tampan mengenakan baju khas Jawa untuk laki-laki yaitu beskap berwarna hitam, lengkap dengan kain batik bernuansa cokelat dan juga blangkon.

Sementara itu, Puput Nastiti Devi tampak cantik mengenakan kebaya broken white lengkap dengan kain jarik senada dengan sang suami, Ahok.

Penampilan Puput lebih sempurna dengan sanggul sederhana dan cincin bermata yang tersemat di jari manis tangan kanannya.

“This Wedding photoshoot was taken on January 25, 2019 Bapak @basukibtp dan Ibu Puput Nastiti Devi,” tulis akun Fd Photography, seperti dikutip oleh TribunStyle.com Senin (21/10/2019).