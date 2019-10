Rythm of The Pines vol III. Uniknya kompetisi musik akustik di alam terbuka.

Juara Rythm of The Pines Vol III, band Irealis Irrealieste, yang beranggotakan Nicholas, Bene, dan Ricky

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kompetisi ajang pencarian bakat musik biasanya dilakukan di sebuah ruangan tertutup dengan konsep yang cukup menegangkan.

Berbeda halnya dengan pencarian musisi di acara Rythm of The Pines Vol III yang kembali hadir tahun ini.

Para musisi justru bermain musik di alam terbuka sambil ditemani angin segar dan pemandangan hutan pinus yang memanjakan mata.

Rythm of The Pines Vol III merupakan kompetisi musik yang sudah diselenggarakan ke-3 kalinya sejak tahun 2017 oleh The Lodge Foundation.

Director The Lodge Group, Heni Smith mengatakan kompetisi Rhythm of The Pines Vol III ini merupakan bentuk konsistensi The Lodge Maribaya dalam mendukung bidang musik khususnya perkembangan musik akustik di tanah air.

"Kontes musik ini berbeda karena ada di alam terbuka. Pemilihan musik bergenre akustik karena bagi saya, musik akustik sangat cocok jika didengarkan bahkan dimainkan di tengah-tengah hutan pinus yang sejuk," ujar Heni saat ditemui di The Lodge Maribaya, Jalan Maribaya No 149, Minggu (20/10/2019).

Ia menambahkan, perbedaan kompetisi musik tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah jenis lagu yang dibawakan.

Untuk tahun ini, peserta diwajibkan untuk membawakan lagu ciptaan bandnya masing- masing

Sebanyak 51 band berhasil lolos seleksi dan terpilih 20 finalis dari lintas daerah dan lintas generasi yang tampil di The Lodge Maribaya.