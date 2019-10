Ini Cara Kreatif The Lodge Maribaya untuk Tetap Memikat Wisatawan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Terik matahari, polusi udara, dan kemacetan sudah menjadi konsumsi sehari-hari di wilayah perkotaan terutama selama musim kemarau yang panjang ini.

Tak heran banyak wisatawan dari kota lebih memilih untuk berakhir pekan dan menghabiskan waktu bersama keluarga di alam terbuka.

Wilayah Maribaya, Lembang satu di antara yang menjadi favorit wisatawan saat ini. Selain lokasinya yang menyenangkan karena perjalanannya melewati jalur hutan, suasananya pun menjadi dambaan.

Udara segar jauh dari bisingnya kota menjadi hal yang bisa Anda dapatkan ketika berwisata ke The Lodge Maribaya.

Dikenal sebagai wanita sukses yang mencintai alam, Director The Lodge Group, Heni Smith mengaku membuka tempat wisata alam seperti ini memberikan dampak yang positif bagi dirinya.

"Di kota Bandung itu keadaannya sudah membuat stress, begitu masuk The Lodge udaranya beda kan, dingin. Saya begitu menghargai udara yang segar, melihat pohon hijau daripada bangunan," ujar Heni Smith ketika ditemui di sela acara Rythm of The Pines Vol III, Jalan Maribaya No 149, Minggu (20/10/2019).

Pengunjung di The Lodge Maribaya Lembang, Minggu (20/10/2019). (Tribun Jabar/Putri Puspita Nilawati)

• Indahnya Pemandangan di Jalan Lingkar Timur Jatigede, Jalan yang Membuat 4 Desa Tak Lagi Terpencil

• Rythm of The Pines Vol III, Uniknya Kompetisi Musik Akustik di Alam Terbuka

Ia juga menjelaskan di wisata alam ini terus dikembangkan hal-hal baru untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Misalnya saja dengan menghadirkan acara kompetisi musik akustik Rythm of The Pines Vol III.

Sebagai penikmat musik genre apapun, ia ingin mengembangkan kreatifitas generasi muda di Bandung di bidang musik.

"Awal November juga akan segera meluncurkan wahana extreme swing, yaitu bermain ayunan diatas ketinggian 40 meter," ujarnya.

Ia mengakui jika tahun ini memang setiap bidang usaha mengalami kesulitan ekonomi termasuk wisata.

Walaupun penurunan pengunjung memang terjadi, tetapi The Lodge tetap bertahan dan eksis dengan adanya event-event dan membuat sesuatu yang baru sehingga banyak orang penasaran.

Wisatawan yang datang ke tempat wisata hutan pinus ini juga masih didominasi wisatawan dari luar Bandung seperti Jakarta, dan wisatawan luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.