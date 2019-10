LIVE STREAMING Liga Inggris Pekan Ini Chelsea vs Newcastle United, Hotspurs vs Watford

TRIBUNJABAR.ID - Pertandingan Liga Inggris akan kembali digelar malam ini, Sabtu (19/10/2019).

Sejumlah tim besar Liga Inggris akan memainkan partainya malam ini, sedangkan beberapa tim besar lainnya akan bermain pada Minggu (20/10/2019).

Malam ini Anda dapat menyaksikan pertandingan Chelsea vs Newcastle United, Crystal Palace vs Manchester City, dan Tottenham Hotspurs vs Watford bisa dinikmati secara live streaming malam ini.

Hanya Liverpool, wakil Inggris di Liga Champions, yang baru akan bertanding pada Minggu (20/10/2019).

Hal itu tak lepas dari keberadaan big match Super Sunday, Manchester United vs Liverpool di Stadion Old Trafford.

Malam ini, laga Everton vs West Ham United menjadi pertandingan pembuka pekan ke-9.

Duel Chelsea vs Newcastle United menjadi satu dari enam pertandingan yang dilangsungkan pada pukul 21.00 WIB.

Selain Chelsea vs Newcastle United, ada Tottenham Hotspur vs Watford dan Leicester City vs Burnley yang dilangsungkan serentak.

Jadwal pertandingan penutup untuk laga Sabtu malam adalah Crystal Palace vs Manchester City di Stadion Selhurst Park.

Sementara itu, dua pertandingan tersisa akan dilangsungkan pada Minggu dan Senin (21/10/2019) malam.