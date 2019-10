Persita Tangerang Sempat Kesulitan Ladeni Permainan Blitar Bandung United

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pesita Tangerang memastikan diri lolos ke babak delapan besar Liga 2, setelah bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Blitar Bandung United, di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Kamis (17/10/2019).

Pelatih Persita Tanggerang, Widodo C Putro mengaku tak menyangka timnya dapat lolos ke babak 8 besar. Sebab, ujar Widodo, tim-tim yang berada di zona barat merupakan tim kuat yang tidk mudah dikalahkan, termasuk Blitar Bandung United.

"Kami sudah bicara kepada pemain bahwa tidak akan mudah mengalahkan tim-tim di Liga 2 ini, karena saya sudah bicara juga masing-masing bisa dikalahkan dan mengalahkan. Jadi terima kasih juga perjuangannya kepada pemain tadi, setelah tertinggal kami bisa menjadikan 1-1. Tapi ini sudah hasil yang maksimal. Ke depannya tentu kami terus evaluasi persiapan untuk menyambut delapan besar," ujar Widodo, saat jumpa pers, di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Kamis (17/10/2019).

Dikatakan Widodo, timnya masih perlu pembenahan di beberapa posisi sebelum turun dibabak delapan besar.

Namun, ketika disiunggung apa saja yang menjadi bahan evalusinya, Widodo tak ingin mengungkapkannya ke media.

"Memang seyogyanya itu tidak di blow up ke media, itu ranah kami. Tapi apapun tetap koordinasi lah, terus transisi attack to defend terus transisi defend to attack yang memang perlu kami benahi. Tapi hal-hal yang lain itu ranah kami tidak akan keluar di media," katanya.

Dari zona barat, Persita memastikan diri lolos ke babak delapan besar bersama Sriwijaya FC dan Persiraja. Diposisi ke empat, PSMS Medan, Perserang dan PSCS Cilacap masih berebut satu tiket ke babak delapan besar