Kisah Desy Suryati, Perias Karakter Zombie dan Hantu, Sempat Dianggap Bukan Pekerjaan

Desy Suryati (23) make up artist karakter zombie

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Setiap tanggal 31 Oktober diperingati sebagai perayaan hari Halloween. Di perayaan ini sebagian orang melakukan kegiatan trick or treat dengan berkeliling rumah menggunakan kostum hantu atau zombie.

Di Indonesia, perayaan Halloween memang tak dirayakan seheboh seperti di negara lain. Namun, ada juga sebagian orang yang ikut meramaikannya dengan merias wajah dengan make up karakter dengan tema Halloween.

Seperti yang dilakukan oleh Desy Suryati (23), seorang make up artist asal Bandung yang terbiasa merias wajah dengan tema karakter yang berbeda-beda.

Karya riasan zombie ala Desy Suryati bisa dilihat hasilnya di Zombie Land Trans Studio Bandung.

Riasan itu tampak dalam rambut acak-acakan, kulit pucat, luka lebam di wajah berwarna biru keunguan, dan beberapa luka hingga tampak seperti borok yang terlihat begitu mengerikan.

Desy mengatakan ketertarikan dirinya akan make up karakter bermula dari kabaret yang diikutinya.

Padahal pada saat itu, make up karakter memang belum banyak dilirik oleh generasi masa kini.

"Iya dulu jarang banget yang tertarik sama make up. Kebanyakan orang lebih tertarik sama make up cantik dibandingkan make up karakter," ujar Desy Suryati.

Tak seperti make up ala-ala yang bisa membuat wajah modelnya semakin cantik, Desy justru lebih tertarik ketika merias wajah modelnya dengan bentuk yang lebih ekstrem.