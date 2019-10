Jabar akan Kirim 10 Taekwondoin ke Korea Selatan untuk Tingkatkan Performance dan Kualitas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 10 taekwondoin Jawa Barat kategori kyourugi akan diberangkatkan ke Korea Selatan untuk menjalani try out atau pemusatan latihan dan uji tanding.

Menurut Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia (TI) Jawa Barat Bayu Frimansyah, selain 10 atlet tersebut pihaknya juga mengajukan 4 atlet karegori poomsae untuk bisa diberangkatkan ke Korea.

“Rencananya 10 atlet tersebut akan berangkat ke Korea Selatan,l pada 8 November 2019, namun untuk kepastiannya kami juga masih menunggu keputusan dari KONI Jabar,” ujar Bayu, di Sekretariat TI Jabar, di Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jumat (18/10/2019).

Bayu mengatakan, 10 atlet kyorugi ini ditentukan berdasarkan penilaian pelatih tim asal Korea.

“Untuk empat atlet poomsae yang diajukan masih menunggu jawaban dari KONI Jabar," kata Bayu.

Bayu memaparkan, berlatih dan mengikuti pertandingan di Korea Selatan, tepatnya di Kota Yeong Cheon menjadi program ideal bagi para taekwondoin Jabar untuk meningkatkan kualitas dan performanya supaya pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, bisa meraih prestasi terbaik.

"Kualitas lawan di sana lebih bagus, jadi lebih efektif untuk para atlet unggulan yang memiliki peluang besar mendapatkan medali emas pada PON XX," kata dia.

Bayu mengungkapkan, untuk atlet pelatda yang tidak diberangkatkan ke Korea, tetap berlatih di Kota Bandung.

“Dengan adanya pemusatan latihan ini, kami optimistis bisa mempertahankan prestasi di PON 2020," ujar Bayu.

Pada PON 2016, tim taekwondo Jawa Barat berhasil menjadi juara umum dengan meraih 12 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu dari 20 nomor yang di pertandingkan.

Sedangkan di BK PON XX, Jabar berhasil meloloskan seluruh atletnya untuk berlaga di PON XX Papua 2020, sebanyak 24 taekwondoin dari 20 nomor yang dipertandingkan dengan meraih 14 medali emas dan 6 medali perak.