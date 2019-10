Jelang Lawan Persebaya Surabaya, Pemain Persib Bandung Latihan Dua Kali

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts menggelar dua kali untuk anak asuhnya sebelum menghadapi Persebaya Surabaya.

Kedua tim rencannya akan bentrok pukul 20.30 Wita di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Jumat (18/10/2019).



Latihan skuat Persib Bandung digelar di Gelora Samudra Kuta dan Pantai Legian, Bali.

Pelatih Persib Bandung , Robert Rene Alberts menjelaskan, dua kali latihan untuk memperbaiki kekuatan tim.

Rene Alberts menilai, dua kali latihan bagus untuk fisik dan kekuatan pemain.

Selain itu, latihan di pantai juga bagus untuk pemain agar lebih santai jelang laga kontra Persebaya Surabaya.

"Pemain bisa santai dan tak bosen. Ini bisa menambah kekuatan mereka," tegas coach Robert Rene Alberts.

Persib harus fokus, karena hal tersebut bagian dari tanggung jawab datang ke Bali dengan label baremain kandang. (*)

Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com dengan judul Persib Bandung vs Persebaya, Rene Alberts Ungkap Alasan Latihan Sampai 2 Kali, https://bali.tribunnews.com/2019/10/16/persib-bandung-vs-persebaya-rene-alberts-ungkap-alasan-latihan-sampai-2-kali.

Penulis: Marianus Seran

Editor: Rizki Laelani