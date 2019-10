Laga Pamungkas Liga 2 PSCS vs PSGC Ciamis Ditunda Sampai Setelah Pelantikan Presiden, Ini Alasannya

PGSC Ciamis vs PSCS Cilacap di Stadion Galuh.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS – PSGC Ciamis gagal melawat ke tetangganya, PSCS Cilacap menyusul ditundanya laga pamungkas fase grup Liga 2 Wilayah Barat antara PSCS Cilacap lawan PSGC Ciamis ditunda.

Laga tandang PSGC Ciamis lawan PSCS Cilacap yang jadwal semula akan berlangsung Kamis (17/10/2019) ditunda jadi hari Senin (21/10/2019).

Bagi PSGC Ciamis, laga lawan PSCS Cilacap tersebut sebagai laga penutup Liga 2 setelah langkah tim kebanggaan warga Tatar Galuh tersebut terhenti di zona merah (posisi ke11 dari 12 klub wilayah Barat Liga 2).

“Kami sudah menerima surat dari PT LIB. Laga tandang PSGC lawan PSCS semula tanggal 17 Oktober ditunda jadi tanggal 21 Oktober,” ujar pelatih PSGC Ciamis, Andri Wijaya, kepada Tribun usai sesi latihan di Stadion Galuh Ciamis, Rabu (16/10/2019).

• PSGC Ciamis Tekuk PSMS Medan dengan Skor 2-0, Posisi Klasemen Masih Terpuruk di Zona Degradasi

Menurut coach Andri Wijaya penundaan jadwal laga PSGC lawan PSCS tidak terkait pertimbangan keamanan pelantikan Presiden RI.

Sesuai dengan surat dari PT LIB No: 390/LIB/X/2019 tanggal 14/10 yang ditandatangani Direktur PT LIB, Dirk Soplanit, penundaan jadwal laga PSGC Ciamis lawan PSCS Cilacap, atas pertimbangan penyesuaian jadwal babak pendahuluan untuk menjaga azas keadilan.

Pertimbangannya, ada tiga klub yang sama-sama punya peluang lolos ke babak selanjutnya (babak delapan besar) yakni PSCS, PSMS, dan Perserang.

Dengan pertimbangan azas keadilan, laga PSMS Medan vs Aceh Babel United, PSCS Cilacap vs PSGC Ciamis, dan Cilegon United vs Perserang Serang, dilaksanakan serentak Senin (21/10/2019) sore.

Menyusul ditundanya jadwal laga tandang PSGC Ciamis lawan PSCS Cilacap tersebut, kata Andri Wijaya, PSGC mengisi waktu kosong dengan tetap menjalani latihan rutin.

Setelah langkahnya terhenti di zona degradasi Liga 2 Wilayah Barat, kemungkinan PSGC Ciamis akan membubarkan tim setelah laga melawan PSCS Cilacap.

• Sudah Pasti Degradasi, Blitar Bandung United Ambisi Tekuk Persita di Laga Terakhir Liga 2

Setelah itu, PSGC Ciamis akan mempersiapkan diri untuk Liga 3 tahun 2020.

berkemungkinan besar usai laga lawan PSCS tanggal 21/10, PSGC akan melakukan pembubaran tim. Dan mempersiapkan diri untuk musim Liga tahun 2020.

Sementara akhir Oktober ini, Stadion Galuh Ciamis bakal menjadi lokasi pelaksanaan Liga 3 Seri B (Regional Jabar).

Sebanyak 5 klub Liga 3 bakal bertarung, termasuk Galuh FC sebagai tuan rumah (tim satelit PSGC Ciamis).

• Gelar Laga Kandang di Bali, Pelatih Persib Bandung Robert Alberts Puji Bali United