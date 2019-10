Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI Gelar ICOLLITE, Hadirkan Pembicara Internasional

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI mengadakan acara 3rd UPI International Conference on Language, Literature, Culture, dan Education (ICOLLITE) bertema “Bridging Literacies, Culture, and Society towards Education 4.0”.

Acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober, 2019 di Harris Hotel and Convention, Ciumbuleuit, Bandung.

Dalam acara tersebut, akan hadir tiga pembicara utama, yaitu Prof. Kyung Sung Kim, Ph.D. dari Seoul National University of Education, Prof. Rosna Awang-Hashim, Ph.D. dari Universiti Utara Malaysia, dan Prof. Riswanda Setiadi, M.A., Ph.D. dari Universitas Pendidikan Indonesia.

Segala informasi mengenai acara tersebut dapat diakses di http://icollite.event.upi.edu atau dengan menghubungi alamat surel icollite@upi.edu

