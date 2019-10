BUMD Jasa Sarana Raih Pendanaan Rp 1 Triliun untuk Tunjang Infrastruktur di Jawa Barat

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) RI melalui fasilitasi Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) Center for Private Investment melakukan penandatanganan Head of Agreement (HoA) Pembiayaan pengadaan barang/material antara PT Jasa Sarana (BUMD Jabar) dengan PT ICDX Logistik Berikat (ILB), Senin (14/10/2019).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) RI melalui fasilitasi Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) Center for Private Investment melakukan penandatanganan Head of Agreement (HoA) Pembiayaan pengadaan barang/material antara PT Jasa Sarana (BUMD Jabar) dengan PT ICDX Logistik Berikat (ILB), Senin (14/10/2019).

PINA merupakan skema pembiayaan proyek infrastruktur tanpa melibatkan APBN melalui penggalangan sumber pembiayaan alternatif agar digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek proyek strategis nasional yang membutuhkan modal besar, tetapi dinilai baik secara ekonomi dan menguntungkan secara finansial.

Bertempat di Ruang BS Mulyana (Kementerian PPN/Bappenas) Jakarta, Direktur BUMD Jasa Sarana, Dyah SH Wahyusari, menandatangani HoA dengan Presiden Direktur PT ICDX Logistik Berikat, Petrus Tjandra. Sejumlah investor yang juga melakukan penanaman atau penyertaan modal lainnya, yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Brantas Abipraya.

Dyah mengatakan alternatif pendanaan yang difasilitasi pemerintah pusat ini berguna untuk mengatasi kendala pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur.

PT Jasa Sarana, menurut Dyah, akan menyalurkan skema fasilitas pembiayaan (material dan alat berat) dari PT Indonesia Commodity & Derivatuves Exchange (ICDX) untuk beberapa project PT Jabar Bumi Konstruksi, anak perusahaan Jasa Sarana yang bergerak dalam bidang konstruksi melalui kerja sama pembiayaan pengadaan barang/material sampai dengan Rp 1 triliun.

“Kemampuan keuangan BUMD yang terbatas merupakan tantangan pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Barat. Kami tentu akan mengupayakan akselerasi skema pembiayaan, tidak lain guna men-support percepatan pembangunan proyek infrastruktur di Jawa Barat,” katanya melalui ponsel, Senin (14/10/2019).

PT Jabar Bumi Konstruksi akan semakin percaya diri dalam ikut serta membangun infrastruktur di Jawa Barat, baik jalan tol, maupun infrastruktur lainnya.

“Penandatanganan kesepakatan ini merupakan langkah awal komitmen dari para pihak untuk menindaklanjutinya. BUMD Jasa Sarana sebagai investment holding company berhasil mendapatkan kepercayaan berupa fasilitas pembiayaan yang bersumber dari PT ICDX Logistik Berikat.

Pembiayaan Pengadaan barang/ material akan tersalurkan untuk project anak perusahaan Jasa Sarana, yakni PT Jabar Bumi Konstruksi,” ujar Eko Putro Adijayanto, Chief Executive Officer PINA Center for Private Investment.

Hingga Oktober 2019, PINA Center for Private Investment telah memfasilitasi financial close senilai Rp 52 triliun, dengan target financial close 2019 sebesar Rp 84 triliun atau setara USD 6 miliar.

Jumlah proyek yang saat ini masuk dalam fasilitasi PINA Center for Private Investment adalah sebanyak 29 proyek dengan total nilai sebesar Rp 630 triliun atau setara USD 44 miliar. Dari sisi investor, PINA Center for Private Investment saat ini memiliki sejumlah investor utama dari dalam dan luar negeri, di antaranya adalah PT Taspen, BPJS Ketenagakerjaan, dan Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). (Sam)