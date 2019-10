Banyak Laga Liga 1 Tak Dapat Izin, PT LIB Gelar Emergeny Meeting, Persib Bersiap Laga Tanpa Penonton

TRIBUNJABAR.ID - Sejumlah laga Liga 1 akhir-akhir ini harus ditunda.

Polisi tak bisa memberikan izin penyelenggaraan laga-laga tersebut.

Hal ini terjadi dalam dua bulan terakhir.

Terkait hal tersebut, PT Liga Indonesia Baru (LIB) menggelar emergency meeting, Sabtu (12/10/2019).

Pertemuan yang diadakan di salah satu hotel berbintang di Sanur, Bali itu membahas tentang solusi dari banyaknya kendala yang terjadi di kompetisi strata tertinggi tersebut.

“Prinsipnya kompetisi harus selesai pada 22 Desember 2019. Karena itu butuh kesepakatan bersama untuk menghadapi semua kendala yang terjadi,” kata Dirk Soplanit, Direktur PT LIB, di laman resmi Liga Indonesia.

Seperti diketahui, hingga awal Oktober 2019, ada tujuh pertandingan Liga 1 2019 yang harus ditunda.

Di antaranya Persib Bandung vs Arema FC, Persebaya Surabaya vs Borneo FC, Persija Jakarta vs Persela Lamongan, Persija Jakarta vs Borneo FC, PSIS Semarang vs Bali United, PSM Makassar vs Persipura Jayapura, dan Persija vs Borneo FC.

Ilustrasi Persib vs PS Tira Persikabo ditunda. (Tribun Jabar)

Menilik fakta tersebut, PT LIB pun menawarkan solusi yang akhirnya disepakati semua kontestan Liga 1 2019.

“Solusinya digelar pertandingan pada FIFA match day. Tujuh pertandingan tunda digelar pada FIFA match day pada 11-19 November 2019,” kata Asep Saputra, Manager Kompetisi PT LIB.