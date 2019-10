Apa Kata Bobotoh: Ganti Atuh Kipernya, Jangan Made Wirawan Terus, Contoh Timnas U-23 Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung harus terusir saat menghadapi Persebaya Surabaya.

Pertandingan yang seharusnya digelar di Stadion Si Jalak Harupat itu harus terusir, pindah ke Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya sendiri akan dimainkan Jumat (18/10/2019) depan.

Persib Bandung harus berjuang keras di laga nanti, terutama karena di putaran pertama mereka dipermak 4-0 oleh Persebaya Surabaya.

Para bobotoh pun mulai memberi saran terkait laga tersebut.

Di antaranya untuk tak lagi memainkan I Made Wirawan dan memberi kesempatan pada kiper baru, Dhika Bhayangkara.

Selain itu, Pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts juga diminta meniru Timnas U-23 Indonesia ketika kalah dari China di turnamen di China.

Bobotoh ini meminta Persib Bandung bermain cepat dengan satu dua sentuhan

Hal ini untuk menguasai permainan di laga lawan Persebaya Surabaya nanti.

Pertandingan usiran ke Bali itu juga tak akan menghalangi niat bobotoh untuk hadir di stadion.

Seperti kata bobotoh bernama Pak Sigit dari Cipagalo ini.

"Dgn Dibukanya Pendaftaran utk Nonton ke Bali sambil Rekreasi ! Bobotoh akan Ber‑bondong2 Datang ke Bali," kata Pa Sigit dari Cipagalo.

Dia menegaskan, dukungan bobotoh yang rela ke Bali itu diharapkan membantu Persib Bandung membalas kekalahan telak di putaran pertama..(*)

Berikut Apa Kata Bobotoh Hari ini:

+6287714465xxx " Ass. Wr.Wb, saya kadang kadang merasa aneh akan nasib team Persib mestinya main dikandang dialihkan ke tempat lain di Bali,karena tidak diizinkan Pihak Kepolisian kalau team lain Persibaya bisa main dikandang padahal panatik suporter sama dg Persib,sudah wasitnya tidak adil ,ya gimana mau maju sepak Bola Indonesia kalau kaya gini terus mah, barangkali sudah nasib,"

+6282318065xxx "Kalo PERSIB MEUNANG LAWAN PERSEBAYA sama aja dengan MAIN TANDANG main di tempat NETRAL yakin PENONTONnya masih lebih banyak BONEK tapi MENGINGAT SUPPORTER SEPAKBOLA INDONESIA bersatu AMAN DAN KONDUSIF mungkin ADA BEBERAPA OKNUM yang merugikan masing‑masing TIM tapi SEPAKBOLA INDONESIA MAJU TERUS karena SUPPORTER dan FANS gak MASALAH biasa cuma TEKHNIS FANATISME KEDAERAHAN DAN MENCINTAI KLUB KESAYANGAN selain itu 1NDON35IA TETAP SATU tak akan TERCERAI BERAI.GARNA JEMBAR JUST DO THE FAIR PLAY MATCH WE'RE R3SP3CT TO 3V3RY FOOT8ALL T3AM IN THE WORLD PAR4D1S3 BANDUNG C1TY PAR1S V4N J2V4 PL2Y WITH HONOR AND PR1D3 AS INDONESIA BIG AND EL1TE TEAM"

+6285659095xxx "ASLM ! SOK SIB ! SOK MAUNG BDG ! SOK PANGERAN ! TUNJUKAN TARING DAN KEMAMPUANMU ! UTK MEMBALAS SAKIT HATI DI PUTARAN SATU ! JANGAN RAGU DAN JANGAN BIMBANG! KAMI DATANG AKAN SLALU MENDAMPINGIMU DIMANAPUN ANDA BERLAGA ! ABAH RENE ! KANG SUPARDI ! BERMAINLAH DGN TENANG UNTUK MENANG ! DA ARI JADI JUARA MAH JAUH TANAH KA LANGIT ! ATUH PARA BOBOTOH NU DATANG JAUH TI BANDUNG ! BERI HIBURAN DGN PERMAINAN CANTIK MENARIK SERTA PENUH SIMPATIK ! KAMI BERHARAP SEMUA BOBOTOH ULAH BALIK KA BDG TAMBAH BINGUNG JG NGAHAREGUNG! BERILAH OLEH2 DGN MEMBAWA KEMENANGAN ! LANTARAN BAKAL LOBA BALAD BOBOTOH NU DATANG LALAJO SANG PANGERAN REK TANDANG ! SELAMAT BERJUANG MEMBAWA KEMENANGAN ! DO'A KAMI MENYERTAIMU ! ASEP CIPARAY ."

+6285860193xxx "Aslm ! Inilah Bentuk Kecintaan Para Bobotoh kpd Skuad Persib Maung Bandung ! Dimanapun , Kapanpun dan Siapapun Lawan nya ! Bobotoh akan Setia Mendampingi Perjuangan Sang Pangeran Biru ! Dgn Dibukanya Pendaftaran utk Nonton ke Bali sambil Rekreasi ! Bobotoh akan Ber‑bondong2 Datang ke Bali ! Sebaliknya kami Berharap Maung Bandung dapat Menunjukkan Taringnya dan mampu Membalas Kekalahan di Putaran Pertama ! Berilah Kami Suguhan Tontonan yang Menarik sebagai Penghibur Dahaga akan Haus Kemenangan ! Do'a Kami Selalu Menyertai Anda, ini bukan sikap lebay ! salam buat ki iyul. Pa Sigit Cipagalo"

+6287821654xxx "ASALAMU, ALAIKUM TRIBU: BUAT PELATIH PERSIB. UNTUK PERTANDINGAN SELANJUTNYA. GANTI ATUH KIPERNYA JANGAN MADE WIRAWAN TERUS,. MAINKAN DIKA BAYANG KARA UNTUK MENGAWAL GAWANG PERSIB,. KUALITASNYA JUGA NGGA JAUH BEDA DENGAN MADE..? PENGIRIM: ANTO DI BANDUNG.?"

+62811225xxx "Aswb , saya mau sharing masukan kpd Coach Yaya mengenai taktik dan Pola Serangan Efektif yg Terbaik : 1) coba putar Ulang Pertandingan TIMMAS U 23 vs China, aliran Bola pada waktu menyerang menggunakan Pola Pasing tik tak satu dua dengan aliran bola yg cepat satu dua sentuhan yg cepat dan akurat sehingga Lawan kesulitan Memblokade dan memotong Serangan TimNAS. Nah Persib jika ingin Unggul dalam Penguasaan Bola wajib menggunakan Pola Tersebut.2. Ketika TimNAS Kehilangan Bola pemain yg terdekat langsung mengejar bola untuk segera merebutnya kembali dan Pola dan Strategi tsb wajib diimplementasikan secara Konsisten dan stabil. Semoga Sukses dipertandingan Berikutnya DAN menang dapat Point 3, aamiin Yra . Pecinta Persib"