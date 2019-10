Prama Grand Preanger Gelar Halloween Disco Night, Catat Waktunya!

TRIBUNJABAR.ID - Di penghujung bulan Oktober, Prama Grand Preanger mempersembahkan acara tematik bernuansa Halloween yang bertempat di Preanger Lounge.

Acara yang akan ditampilkan salah satunya Trick or Treat Vape dan akan menampilkan live acoustic performance oleh My Step Brothers dan live performance disc jockey oleh DJ Eri Chantika dan DJ Juan.

Dengan dekorasi ikonik khas Halloween, Anda akan mendapatkan sensasi kengerian sekaligus kesenangan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya.

Kami juga menantang Anda secara langsung untuk mengungkap misteri kisah Prama Grand Preanger.

Acara ini diadakan pada hari Kamis 31 Oktober 2019 pada pukul 8 malam, hanya dengan IDR 185.000 per orang atau IDR 200.000 three for two anda akan mendapatkan all you can eat canapé & cocktail.

Anda dapat memesan minuman Big Tower Beer dengan harga IDR 550.000 dan Pitcher Long Drink dengan harga IDR 600.000.

Reservasi dapat melalui whatsapp Tria - +62 821-2021-3430 atau Jane +62 857-2450-3865.

Bersiaplah untuk sensasi mengerikan dan Trick or Treat di tengah-tengah suasana menyeramkan malam Halloween.

Kenakan kostum terbaikmu dan dapatkan kesempatan untuk menangkan banyak hadiah menarik. Join us and face your fears at Preanger Lounge !

