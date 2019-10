Memasuki Usia Dua Tahun di Indonesia, Ini 9 Fakta Tentang TikTok

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Siapa sih yang tidak mengenal TikTok? Pastinya, semua orang mengetahuinya.

Memasuki usia dua tahun di Indonesia, wadah destinasi video pendek ini viral di warganet.

Berbagai tampilan videonya seringkali mengundang tawa karena kontennya yang menarik dan menggelitik.

Di TikTok, Anda bisa melihat bagaimana kreativitas warganet untuk membuat video singkat yang menyenangkan.

Head of User and Content Operations TikTok Indonesia, Angga Anugrah Putra mengatakan pertumbuhan aplikasi membuat video pendek memang cukup pesat di Indonesia.

Untuk mempertahankan posisinya, TikTok selalu memberikan stiker, musik, dan filter yang baru.

Head of User and Content Operations TikTok Indonesia, Angga Anugrah Putra (Tribun Jabar/Putri Puspita)

"Di TikTok ada tim kreatif yang memang khusus membuat filter dan stiker. Kami juga melihat dulu trendnya seperti apa dan melhat kebiasaan masayakat saat ini bagaimana," ujar Angga saat jumpa pers di Co and Co Working Space, Jalan Dipatiukur, Jumat (11/10/2019).

Di perayaan tahun keduanya ini, berikut 9 fakta tentang TikTok yang perlu diketahui :

1. #NowTrending: Aplikasi Nomor 1 di App Store