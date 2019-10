Download Lagu Senorita - Shawn Mendes feat Camila Cabello MP3, Berikut Lengkap Lirik & Kunci Gitar

Download lagu Shawn Mendes feat Camila Cabello MP3 Lengkap dengan lirik dan kunci gitar, berikut dengan link download lagu di sini

TRIBUNJABAR.ID - Lagu "Senorita" merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Shawn Mendes dan Camila Cabello.

Video klip lagu Senorita telah diunggah sejak Jumat (21/6/2019).

Kali ini, Shawn Mendes berduet dengan Camila Cabello.

Berikut ini lirik dan video clip lagu "Senorita" dari Shawn Mendes.

Shawn Mendes - Senorita (ft. Camila Cabello)

Am C F Em G

Am

I love it when you call me señorita

C

I wish I could pretend I didn't need ya

F

But every touch is ooh-la-la-la