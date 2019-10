Makan Hot Plate Tak Selamanya Mahal, Inie Hot Plate Juga Gelar Promo Buy One Get One

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menikmati makanan yang dihidangkan diatas hot plate memang memberikan sensasi yang berbeda.

Hidangan yang masih panas dan aroma bumbunya masih akan tercium jelas sehingga membuat Anda semakin berselera.

Jika biasanya makanan hot plate dikenal dengan harganya yang cukup mahal, di Inie Hot Plate, Anda bisa mendapatkan harga yang terjangkau.

Inie Hot Plate adalah sebuah restoran di Jalan Kopo Bihbul No 167 yang menghadirkan berbagai menu indonesia dan barat.

Public Relation Inie hot plate, Abdul Azis, mengatakan bahwa restoran ini baru dibuka pada 4 Oktober 2019 lalu dan menjadi outlet pertama di Bandung.

Memiliki konsep desain berwarna hitam, putih, dan merah, restoran ini bergaya minimalis dan membuat betah pengunjungnya untuk makan maupun sekedar nongkrong.

"Hadirnya Inie hot plate di dunia kuliner karena ingin meramaikan beberapa pilihan menu makanan, apalagi jika ingin makan hot plate dengan harga murah. Kami mengejar kalangan manapun untuk bisa menikmati makanan di hot plate," ujar Azis saat ditemui di Inie hot plate, Selasa (8/10/2019).

berbagai sajian menu yang ada di Inie Hot Plate (Tribun Jabar/Putri Puspita)

Inie Hot Plate memiliki tagline 'Bukan Hot Plate Kaleng-kaleng'.

Azis menjelaskan bahwa maksud motonya adalah meski harga makanannya relatif murah yaitu tak lebih dari Rp 50.000, tetapi kualitas rasanya tak perlu diragukan lagi.

"Khusus selama grand opening hingga hari Jumat, Inie Hot Plate memberikan promo 'buy one get one' yang berlaku untuk semua menu yang dimakan langsung di lokasi," ujarnya.

Menu chicken cordon bleu di Inie Hot Plate (Tribun Jabar/Putri Puspita)

Selain memanjakan pandangan pengunjung dengan berbagai macam desain menarik di dinding, lnie Hot Plate memiliki ruangan khusus untuk tamu yang ingin merayakan gathering, pesta ulang tahun, dan rapat, yang terdapat di lantai dua.

Pengunjung juga dapat mencicipi berbagai menu di atas plate yang panas seperti menu nasi goreng albino chicken katsu, tenderloin steak pepper sauce, chicken cordon bleu bbq sauce, mie ayam lada hitam eksotis, roti telur sosis sapi, dan masih banyak lagi menu lainnya.

Inie Hot Plate tak hanya menawarkan beragam makanan, tetapi juga ada berbagai menu minuman jus yang menyegarkan semisal jus sirsak, jus leci, dan jus stroberi.

