Identitas 3 Warga Indramayu di Wamena Belum Diketahui, Dinsos: Tidak Ada Keluarga yang Mengadu

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Identitas tiga warga asal Kabupaten Indramayu yang merantau ke Wamena, Papua hingga sekarang belum diketahui.

Kabid Perlindungan Dan Jaminan Sosisal Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indramayu, Boy Billy Prima mengatakan, pihaknya hanya mendapat laporan bahwa ada tiga orang warga asal Kabupaten Indramayu yang meminta dipulangkan ke kampung halaman.

Namun, tidak dicantumkan siapa saja ketiga warga asal Kabupaten Indramayu itu.

"By name by addressnya kita belum dikasih tahu, baru jumlahnya saja," ujar dia kepada Tribuncirebon.com saat ditemui di ruangannya, Selasa (8/10/2019).

Meski demikian, Dinsos Indramayu terus melakukan pemantau terkait kondisi mereka selama berada di Wamewa hingga sekarang berada di pengungsian di Kota Sentani, Jayapura.

Dinsos Provinsi Jawa Barat pun cepat tanggap dengan membuat grup WhatsApp Jabar Papua Wamena yang didalamnya berisikan informasi terkait kondisi warga asal Jawa Barat.

Dibeberkan Boy Billy Prima, kondisi di sana sekarang ini sudah berangsur kondusif.

Namun, warga asal Kabupaten Indramayu dan warga asal Jawa Barat lainnya tetap memilih untuk kembali ke kampung halaman.

Selain itu, diakui Boy Billy Prima, hingga sekarang belum ada aduan dari pihak keluarga yang menyatakan anggota keluarganya itu tengah berada di Papua.

"Belum ada yang mengadu ke kami, pertama kita belum diberi informasi by name by addressnya dari dinas provinsi juga belum ada loporan dari pihak keluarga," ucap dia.

Meski demikian, pihaknya tetap siaga menunggu instruksi penjemputan dari Pemprov Jawa Barat terhadap ketiga warga asal Indramayu.

Mulai dari mobil, sopir, hingga petugas yang akan melakukan penjemputan sudah disiapkan Dinsos Indramayu.

"Sejak kemarin kita sudah siap, karena ada pengunduran kami sekarang masih menunggu perintah," ujar dia.