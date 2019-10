Bobotoh Mau Saksikan Langsung Madura United vs Persib? Panpel Sediakan Kuota Tiket, Ini Cara Belinya

TRIBUNJABAR.ID, MADURA - Ada kabar baik bagi bobotoh yang ingin menyaksikan langsung laga Madura United vs Persib Bandung.

Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (5/10/2019) malam.

Pertemuan antara Madura United dan Persib Bandung menjadi perhatian pecinta sepak bola dan pendukung kedua tim sejak 2016.

Pendukung kedua tim juga punya hubungan yang baik.

Setiap Madura United dan Persib Bandung bertemu stadion selalu ramai.

Ketua Panitia Pelaksana Madura United Moh Alwi memberikan imbauan lebih awal.

Dia mengatakan, kuota suporter tim tamu tetap akan sesuai dengan regulasi yakni 5 persen dari jumlah tiket yang dicetak, meskipun hubungan kedua suporter baik.

”Kuota suporter tim tamu, kan, memang diatur, yaitu 5 persen saja, jadi laga nanti tetap meski kami semua tahu hubungan suporter Madura United dan Persib Bandung bisa dikatakan bagus dan bersahabat,” ucapnya di laman resmi Madura United.

Jumlah tiket yang akan diberikan bagi suporter tim tamu, kata ticketing Madura United, Umar Wachdin hanya akan memberikan 500 lembar tiket.

Dia tidak berani untuk melanggar regulasi yang telah mengatur kuota suporter tim tamu.

”Kalau ditanya jumlahnya itu 500 lembar untuk suporter Persib,” jawab Umar saat dihubungi kemarin petang.

Umar menambahkan, semua suporter yang akan menikmati big match akhir pekan ini, bisa membeli tiket dengan dua jalur, yakni beli online di tiket.com atau di loket tiket yang tersedia di SGB.

”Tetap kami memberikan dua jalur, online dan yang on the spot, on the spot maksudnya di loket kami," ujarnya.

