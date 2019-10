Pameran Mesin Dan Industri Produksi Pakaian Terbesar Di Jawa Barat Siap Dihadiri Ribuan Pengunjung.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pameran Indonesia Apparel Production Expo (IAPE) 2019 Bandung akan dibuka Kamis, 03/10/2019, pada pukul 10.00 WIB. Pameran yang bertempat di Bandung Convention Center ini akan berlangsung selama 4 hari hingga 6 Oktober 2019.

Tahun 2019 ini merupakan tahun keenam penyelenggaraan IAPE di Bandung. Sejak 2014, pengunjung yang mendatangi pameran ini semakin bertambah. Hal ini juga tak lepas dari beragamnya produk-produk yang ditampilkan oleh para peserta pameran. Perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat pameran ini sebagai salah satu tolak ukur dalam peningkatan kapasitas bisnis para pelaku usaha di bidang produksi pakaian.

“Kami senantiasa berbenah. Kami ingin menyajikan pameran berkualitas yang dapat memberikan manfaat bagi ekonomi kawasan Jawa Barat, khususnya di bidang bisnis produksi pakaian,” ujar Bryan Whildan Arsaha, Project Manager dari IAPE 2019 Bandung.

Pameran IAPE 2019 Bandung akan menghadirkan berbagai mesin, produk, dan perangkat pendukung bisnis produksi pakaian; di antaranya garment, konveksi, sablon, hingga digital printing to textile. Bandung yang telah lama melegenda sebagai salah satu icon fashion trend dan kiblat bagi distro atau factory outlet di Indonesia dinilai menjadi Kota yang strategis dan tepat untuk menjadi contoh bagi kemajuan teknologi di bidang produksi pakaian.

“Peserta yang mengikuti pameran ini cukup lengkap untuk merepresentasikan rantai bisnis produksi pakaian dari hulu hingga hilir. Mulai dari penyedia mesin jahit, bordir, dan segala perangkat pendukung aksesori pakaian, ada juga penyedia bahan kain, peralatan sablon hingga ke tintanya, sampai ke teknologi terkini seperti mesin DTG (Digital to Garment) dan sublimasi. Tidak hanya cukup lengkap, tapi juga kami memastikan produk-produk yang ditampilkan ini juga berkualitas dan berdaya saing di bidangnya”, tambah Bryan.

Pameran mesin dan produksi pakaian terbesar di kawasan Jawa Barat ini juga menjadi business hub yang dapat mempertemukan berbagai elemen pendukung bisnis pakaian seperti instansi pemerintah terkait, civitas akademika, para pelaku usaha produksi pakaian hingga penyerta seperti owner distro, marketplace, design grapher, perancang mode, hingga pelaku fashion online shop.

IAPE 2019 ini akan semakin semarak dengan adanya acara pendukung yang diadakan di setiap harinya. Di antaranya akan ada Digital Printing for UKM, Teknik Kombinasi teknologi DTG dengan sablon screen untuk kaos, talkshow “Smart Business in Printing Apparel”, one day seminar “Digital Marketing in Business Fashion/Apparel (IG Promote, FB Ads, dll)”, juga akan ada live workshop teknik-teknik sablon.

IAPE 2019 Bandung akan buka setiap harinya pada pukul 10.00-19.00 WIB. Pengunjung yang ingin datang di pameran ini dapat registrasi online secara gratis di www.apparelexpo.biz. Informasi lebih lanjut mengenai pameran ini dapat dilihat di akun instagram @apparelexpo.