Memaknai Batik sebagai Warisan Budaya, Begini Kata Veronika, Kepala P3D Majalengka

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi.

Sejak dahulu, batik menjadi bagian dari budaya Indonesia yang merupakan warisan nenek moyang bangsa.

Menanggapi Hari Batik Nasional, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) wilayah Kabupaten Majalengka, Veronika Etty Sriwidayanti mengaku bangga sebagai masyarakat Indonesia.

Sebab, kata dia, saat ini sudah ada pengakuan dari dunia Internasional bahwa batik merupakan salah satu budaya asli Indonesia.

Agar kebudayaan batik tidak akan pernah punah meskipun adanya perubahan zaman yang lebih modern.

"Hari ini, untuk memperingati Batik Nasional, semua ASN P3D Wilayah Kabupaten Majalengka, beserta mitra kerja, seperti dari kepolisian, Bank BJB dan Jasa Raharja, mengenakan batik," ujar Yanti sapaan akrabnya, Rabu (2/10/2019).

Lanjut menurutnya, dengan menggunakan kemeja batik di semua pegawai P3D saat bekerja hari ini, itu merupakan partisipasi Hari Batik Nasional.

Selain itu, dalam rangka menggali budaya nasional, khususnya budaya lokal yakni mengenakan batik.

"Biasanya hari ini, semua pegawai menggunakan baju putih. Tetapi sekarang semua pegawai menggunakan baju batik," ucap dia.

Selain itu, Yanti menyebut bahwa di Jawa Barat memiliki potensi batik yang jangan dipandang sebelah mata.

"Memang di Jawa Barat, terkenal batik Cirebon, padahal sebenarnya bati-batik lain pun sudah mulai berkembang dan mudah-mudahan di Majalengka pun mempunyai ciri khas batiknya, kata Yanti.

Diketahui, sejak 2009, tepatnya tanggal 2 Oktober UNESCO telah menetapkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity).