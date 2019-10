Cara Download Game Call of Duty Mobile, Jangan Lupa Cek Dulu Spesifikasi Hapemu Sebelum Mendownload

screenshot game FPS, Call of Duty Mobile

TRIBUNJABAR.ID - Call of Duty Mobile dipastikan rilis pada 1 Oktober 2019.

Di Indonesia game ini akan diterbitkan oleh Garena Indonesia.

Setelah sebelumnya game battle royale ini merilis versi beta pada 16 - 26 September 2019.

Call of Duty dikenal sebagai game PC bergenre FPS/First Person Shooter

Call of Duty Mobile (Activision)

Call of Duty versi Mobile merupakan kombinasi dari Call of Duty: Modern Warfare dan Call of Duty: Black Ops series.

Jadi, para penggemar bisa mendapatkan fitur dan peta ikonik sama dengan yang akan diperkenalkan kembali ke dalam game

Mode-mode populer seperti Team Deathmatch, Domination, Gun Game, dan Search and Destroy juga akan dimasukkan ke dalam gameplay.

Mode-mode tersebut nantinya dimasukkan berbarengan dengan peta terbaik seperti Nuketown, Crash, dan Hijacked.

Game Call of Duty versi Mobile tak akan berbeda jauh dengan versi PC.

Call of Duty Mobile (Activision)

Para pemain akan memulai permainan mulai dari level rookie sampai legendary dalam mode battle royale.

Bagaimana cara download game Call of Duty Mobile?