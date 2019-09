Sedang Bangun Usaha? Berbagi Pengalaman Yuk di Store Less Pop Up Event yang Digelar Akhir Pekan Ini

(Kiri-kanan) Rio, Ryanda, Adit Yara, dan Agit dari Kartel Lokal saat jumpa pers di ex Niion Office.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Membangun usaha startup memang tidak mudah, butuh waktu bertahun-tahun untuk membentuk brand sehingga bisa dikenal oleh konsumen.

Berkembangnya teknologi di era digital telah mengubah siklus penjualan offline menjadi online dan dalam proses membangun usaha ini tentunya butuh proses jatuh bangun yang harus dihadapi.

Sebagai kota kreatif yang seringkali melahirkan pengusaha lokal, Bandung selalu menjadi pusat perhatian dalam membuat produk yang laku di pasaran.

Tak mau berjalan sendirian, kini para pengusaha lokal Bandung mengajak pelaku usaha baru di Bandung untuk berbagai pengalaman dalam membangun usahanya supaya dikenal di nasional hingga internasional.

Sebanyak 90 pengusaha lokal Bandung ikut berpartisipasi di acara Store Less Pop Up Event by Kartel Lokal.

Salah satu penggagas Kartel Lokal, Adit Yara mengatakan even ini adalah even pertama di Bandung yang akan mempertemukan pelaku bisnis dalam satu kegiatan.

"Kartel di sini merepresentasikan ciri khas, identitas, budaya dan kearifan lokal dengan pendekatan modern dan berdampak dari berbagai macam sisi, mulai dari ekonomi, sosial, dan politik supaya bisa dikembangkan oleh generasi beirkutnya dengan ide global bermuatan lokal," ujar Adit saat jumpa pers di Niion store, Jalan Tikukur, Jumat (27/9/2019).



Ryanda yang juga dari Kartel Lokal menambahkan, kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari di Niion Store yang kemudian akan ada beberapa brand lainnya akan memamerkan brand yang ada.

Pengunjung bisa menemukan pop up store less yang dikemas berbeda karena diadakan di rumah yang tidak terlalu luas.

"Tujuan diadakanya even ini adalah untuk membuat ekosistem kewirausahaan lebih lanjut dan menciptakan budaya yang baik untuk bersama. Adanya gerakan lokal ini bertujuan untuk menghilangkan ego atau kesenjangan untuk setiap merek dan komunitas lainnya," ujar Ryanda.

Sementara Rio dari brand Insurgent mengatakan jika di kegiatan ini, mereka juga ingin membantu teman-teman yang sedang memulai usaha mengalamai masa-masa sulit untuk mencari jalan keluar.

Untuk bisa mengikuti acara ini, Anda harus membeli tiket dengan kategori harga yang berbeda-beda, di antaranya yaitu tiket saja Rp 25.000, tiket dan minuman Rp 30.000, tiket dan makanan Rp 35.000, dan tiket makanan dan minuman Rp 55.000.

Dalam even ini nantinya pelanggan dapat bertemu dengan pemilik brand, dimana vendor bisa bertemu dengan pemilik, vendor berbagi dengan pelanggan, semuanya akan bertemu dan bergerak bersama di Kartel Lokal.

Target even Kartel Lokal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar yang spesifik, yakni milenial penggemar fashion, makanan dan penggiat komunitas.

Dalam even ini juga akan hadir owner dari brand-brand lokal sepert Niion, Chiel Shoes, Insurgent Clun, Save My Monday, Jackhammer, Shoesayhelp, Pattent, Goods, Footstep, Tailorwerk, Amble, Northy, Groot, Whatch, Wallts, Miracle Mates dan komunitas Temu Rasa, Barbeque Ride Family, Ulinbike, RPMC.

