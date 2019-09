IAPE 2019 Bandung : Pameran Tahun Keenam, Lebih Lengkap Lebih Semarak

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pameran Indonesia Apparel Production Expo (IAPE) akan digelar untuk keenam kalinya di Kota Bandung.

Dari tahun ke tahun, pameran mesin dan bisnis produksi pakaian ini selalu dinantikan masyarakat Bandung. Tahun ini, pameran akan dilaksanakan pada hari Kamis-Minggu, 3-6 Oktober 2019 di Bandung Convention Center.

IAPE merupakan pameran yang akan menyajikan mesin dan perangkat pendukung bisnis produksi pakaian seperti garment, konfeksi, sablon, dan digital printing textile.

Di Pameran ini akan ada produk desain grafis, bahan kain, kaos polos, mesin-mesin produksi (mesin jahit, bordir, label, sublim printing, DTG, dll), hingga penyedia perangkat pendukung (tinta, frame sablon, mesin rotary sablon, polyflex, dll).

Bervariasinya produk-produk tersebut menjadi salah satu tujuan dari digelarnya pameran ini, untuk mewujudkan rantai bisnis yang komprehensif dari hulu hingga ke hilir.

Beragam perusahaan pendukung bisnis produksi pakaian akan hadir di pameran ini, menjadikan pameran IAPE 2019 ini sebagai pameran terbesar dan terlengkap di kawasan Jawa Barat.

“Pameran ini menjadi wujud dari perayaan tahunan, bahwa Bandung sudah melegenda menjadi icon fashion di Indonesia. Setiap tahunnya gerai-gerai factory outlet, clothing line, dan distro di Bandung selalu tumbuh bertambah, juga trend pemasaran online shop maupun marketplace yang menjamur dan memudahkan. IAPE ini hadir untuk mendukung peluang pasar tersebut, bahwa produk-produk itu bisa dihasilkan di Bandung dan sekitarnya, dengan keunggulan teknologi terkini dan berdaya saing,” Kata Bryan Whildan Arsaha, project manager dari IAPE 2019 Bandung.

IAPE 2019 ini akan semakin semarak dengan adanya acara pendukung yang diadakan di setiap harinya.

Di antaranya akan ada talkshow “Smart Business in Printing Apparel”, one day seminar “Digital Marketing in Business Fashion/Apparel (IG Promote, FB Ads, dll)”, juga akan ada live workshop teknik-teknik sablon.

“Kami ingin menyajikan pameran yang tidak hanya berkesan dalam memberikan wawasan, tapi juga pengalaman. Pengunjung pameran dapat mencoba operasional mesin dengan didampingi teknisi berpengalaman,” ucap Bryan.

IAPE 2019 Bandung akan buka setiap harinya pada pukul 10.00-19.00 WIB. Pengunjung yang ingin datang di pameran ini dapat registrasi online secara gratis di www.apparelexpo.biz. Informasi lebih lanjut mengenai pameran ini dapat dilihat di akun instagram @apparelexpo.