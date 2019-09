2 Penyerang Persib Masuk Team of The Week Pekan 20, Ditemani Pemain Persija Jakarta

Team of The Week Pekan 20

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dua pemain Persib Bandung yang mencetak gol ke gawang Persipura Jayapura masuk ke dalam Team of The Week atau Best XI Pekan 20 Liga 1.

Kedua pemain itu adalah Ezechiel N Douassel dan Febri Hariyadi.

King Eze mencetak dua gol di laga tersebut.

Sementara Febri Hariyadi menyumbangkan satu gol.

Di laga tersebut Persib Bandung menang 3-1 atas Persipura Jayapura.

Keduanya kemudian diganjar masuk Team of The Week.

Menurut akun Twitter Liga 1, berikut sebelas pemain yang masuk Team of The Week.

Di posisi kiper ada Kartika Ajie dari Arema FC.

Selebrasi gol pemain Persib Bandung saat melawan Persipura Jayapura, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin (23/9/2019) (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Di belakang ada Alfin T (Arema FC), R Bonfim (Kalteng Putra), dan Ismed Sofyan (Persija Jakarta).

Di lini tengah ada empat pemain yakni Makan Konate (Arema FC), Renan Silva (Borneo), Fadil Sausu (Bali United), dan Flavio Beck (Semen Padang).