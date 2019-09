Gara-gara Kabut Asap, Laga Tandang PSGC ke Pekanbaru Dibatalkan

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Gara-gara kabut asap, PSGC Ciamis gagal melawat ke Pekanbaru untuk menghadapi PSPS.

Sesuai dengan jadwal Liga 2, seharusnya tim yang berjuluk Laskar Galuh tersebut akan menjalani laga tandang melawan PSPS Pekanbaru di Riau, Jumat (27/9/2019).

Namun PT LIB sebagai operator Liga 2 mengeluarkan surat menunda laga PSGC vs PSPS Riau sampai waktu yang belum ditentukan.

“Dua hari lalu, kami sudah menerima surat dari PT LIB bahwa laga PSGC lawan PSPS tanggal 27 September ditunda,” ujar Direktur Teknik PSGC, Heri Rafni Kotari kepada Tribun Jabar, Rabu (25/9/2019).

Alasan pembatalan laga away PSGC melawan PSPS, kata Heri, dengan alasan asap kabut sedang melanda wilayah Pekanbaru dan sekitarnya yang dikhawatirkan membahayakan kesehatan pemain.

“Kami mendapat informasi, sebenarnya tadi malam dan hari ini hujan sudah turun di Sumatera termasuk Riau. Tapi mungkin masih membahayakan. Dan lagi PT LIB sendiri, kan, sudah mengeluarkan surat pembatalan jadwal laga PSGC vs PSPS Jumat (27/9),” katanya.

Kini PSGC, menurut Heri, tinggal menunggu penjadwalan ulang laga PSGC lawan PSPS Riau.

Bila kondisi normal, tidak terjadi pembatalan jadwal, sebenarnya PSGC harus sudah berangkat ke Riau hari ini.

“Tapi karena jadwalnya (laga PSGC vs PSPS) dibatalkan, agenda hari ini diisi dengan latihan rutin. Tim akan fokus untuk laga berikut lawan Persibat Batang Rabu pekan depan. Fokus tim sekarang adalah laga away melawan Persibat,” ujar Heri Rafni Kotari.

Bagi PSGC empat laga sisa putaran kedua Liga 2 Wilayah Barat merupakan laga penentuan nasib.

Maklum tim asuhan Andri Wijaya tersebut masih berada di zona degradasi bersama PSPS Riau, Persibat Batang, dan Blitar Bandung United.

Kini PSGC Ciamis berada di posisi ke-11 klasemen sementara Liga 2 Wilayah Barat dengan raihan poin 16. Satu strip di atas Blitar Bandung United, penghuni dasar klasemen sementara.

Empa laga sisa yang bakal dilakoni PSGC Ciamis adalah lawan PSPS (away yang ditunda), lawan Persibat Batang (away, Rabu 2/10), lawan PSMS (home, Senin 7/10), dan terakhir lawan PSCS Cilacap (away , Sabtu 12/10).

Sebenarnya saat ini PSGC sedang on fire untuk melanjutkan trend positif setelah berhasil mengantongi poin penuh di dua laga terakhir di Stadion Galuh Ciamis.

Masing-masing lawan Perserang Serang (Rabu, 18/9 menang dengan skor 2-0) dan lawan Cilegon United (Minggu, 22/9 menang juga dengan skor 2-0) .

