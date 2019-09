Putra SBY, Ibas Pamer Foto Beli Martabak Langganan Ani Yudhoyono di Lodaya: Meni Raos Pisan

TRIBUNJABAR.ID - Putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, mendatangi tempat memorial bersama mendiang ibunya, Kristiani Herrawati.

Ibas mendatangi penjual martabak yang sudah menjadi langganan sang ibu sejak dirinya masih kecil.

Tempat tersebut mengingatkan Ibas dengan kenangan masa kecilnya.

Lantaran saat ia masih kecil bersama sang kakak, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kerap diajak makan di situ oleh ibu dan ayahnya.

Kini giliran Ibas, yang mengajak istri, Siti Rubi Aliya Rajasa, dan anak-anaknya ke penjual martabak bersejarah di hidupnya ini.

Tampak pada foto-foto yang diunggah, Ibas yang menggendong putri bungsunya, Gaia.

Tampak pula sang istri yang berdiri di sebelahnya.

Begini unggahan lengkap Ibas:

Bosque... Meni “Raos Pisan” atuh eta Martabak SF Lodaya.

Teringatku waktu kecil (90s) ketika tinggal di kompleks seskoad Bandung,

Memo & Pepo mengajak kami @ibasyudhoyono & @agusyudhoyono makan disini

Terimakasih Memo @aniyudhoyono for the love and the great memories

*al Fatihah

Simak foto-fotonya di bawah ini: