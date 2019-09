VIDEO, LIVE STREAMING TV ONLINE Persipura vs Persib Bandung, Pertaruhan Nasib Robert Alberts

Jika kalah lagi, posisi Robert Alberts dipastikan semakin panas.

Persipura menjamu tamunya di Stadion Delta Sidoharjo.Simak prediksi laga Persipura vs Persib Liga 1 sore nanti, Maung Bandung andalkan Nick Kuipers.Persipura akan jamu Persib Bandung di Stadion Gelora Delat Sidoarjo sore nanti.Pertandingan Persipura vs Persib akan ditayangkan secara langsung di siaran langsung UseeTV Sport 1 pada pukul 15.30 WIB.SelainLaga Persipura vs Persib juga akan disiarkan secara delay di Indosiar dan Matrix TV.Pada laga Persipura vs Persib kali ini, kedua tim dalam kondisi kurang baik.Keduanya sama-sama memperoleh kerugian setelah beberapa pemain terkena akumulasi kartu kuning.

