Hadirkan Musisi Ternama Bergenre Cadas, Ini Dia Lima Hal Menarik Tentang Festival Musik J Live

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tingginya minat penonton musik di Kota Bandung membuat berbagai festival musik yang hadir setiap minggunya dipenuhi oleh penonton yang hadir dari berbagai kalangan.

Jika sebelumnya musik pop dan folk menjadi suguhan di setiap senja, kini J live hadir dengan menghadirkan line up musisi ternama dengan genre musik yang berbeda.

J live merupakan rangkaian festival musik dan penampilan karya seni dari berbagai komunitas di beberapa daerah di Indonesia. Di Bandung kegiatan J live diadakan di eks Pabrik Tekstil Cicaheum, pada Sabtu (21/9/2019).

Berikut ini adalah 5 hal yang perlu Anda ketahui mengenai J live :

1. Mengusung tema "Think Global Act Local"

Tema ini menjadi komitmen sebagai sarana komunitas lokal untuk menunjukkan eksistensi dalam skala nasional This is My Way.

Area promotion J live, Agie Dhamba mengatakan komunitas yang terlibat di acara ini cukup beragam dan sebelumnya memang sudah pernah bekerjasama dengan Jlive.

"Komunitas yang terlibat ada dari sneaker custom, vespa antik, d'lawas, komunitas patch," ujar Agie.

Area komunitas dibuat terpisah, dimana pengunjung yang hadir bisa langsung melihat barang kreatif apa saja yang dihadirkan oleh komunitas.

