Operator Bendungan Jatiluhur Raih Dua Penghargaan Revolusi Mental

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perum Jasa Tirta II ( PJT II) operator Bendungan Ir H Juanda atau Jatiluhur, meraih dua penghargaan dalam Revolusi Mental Awards BUMN kedua 2019.

Penghargaan yang diterima yakni sebagai CEO Revolusi Mental Gotong Royong Terbaik II dan Gold Winner kategori Indonesia bersih.

Penghargaan diterima oleh Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, U Saefudin Noer pada 19 September 2019 di Jakarta‎.

‎Dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun pada Minggu (22/9), penghargaan diberikan karena perusahaan berlokasi di Kabupaten Purwakarta ini berhasil menanamkan nilai transformasi dalam kurun waktu 100 hari dengan program quick win di berbagai bidang.

• PJT II Jatiluhur Salurkan Ribuan Liter Air Mineral Bagi Korban Tsunami Selat Sunda

• Waduk Jatiluhur Dipenuhi Eceng Gondok, Direksi, Karyawan PJT II, dan Warga Singkirkan Eceng Gondok

Saefudin Noer menyebut tugasnya di perusahaan itu merupakan patriot call.

Pasalnya, perusahaan ini 90 persen mengelola air untuk pertanian sebagai bagian menjaga ketahanan pangan nasional.

Pasalnya, PJT II mengairi lebih dari 240 ribu hektar hingga petani bisa dua kali panen per tahun dengan rata-rata 6 ton per hektare atau setara Rp 13 triliun per tahun.

"Kami ingin bertransformasi dengan melihat sumber daya yang ada, seperti waduk sungai, tanah, aset, properti, wilayah pariwisata, dan air," katanya.

Ia juga ingin membuat kultur baru, dengan dimulai dari aspek people. Yakni menciptakan SDM unggul yang inovatif dan berdaya saing tinggi.