Jadwal Liga 1 Pekan ke-20: Hari Ini Bhayangkara FC vs Borneo FC, Big Match Persipura Vs Persib Besok

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal Liga 1 2019 pekan ke-20 dimulai hari ini, Minggu 22 September 2019 yang akan mempertandingkan Bhayangkara FC melawan Borneo FC.

Sedangkan laga big match di Liga 1 2019 pekan ke-20 ini dilansir BolaSport.com, antara lain akan menyajikan pertandingan antara Persipura Jayapura vs Persib dan Persebaya vs Bali United.

Jadwal Liga 1 2019 pekan ke-20 pada Senin (23/9/2019) ada empat pertandingan yang dimainkan, Semen Padang vs PSM Makassar, Persija Jakarta vs Barito Putera, Persipura Jayapura vs Persib Bandung, dan Perseru Badak Lampung Vs Tira Persikabo.

Kemudian, Selasa (24/9/2019) memainkan empat pertandingan, Kalteng Putra Vs PSIS Semarang, Arema FC Vs PSS Sleman, Madura United Vs Persela Lamongan, dan Persebaya Vs Bali United.

Berikut jadwal pertandingan Liga 1 2019 pekan ke-20:

Minggu, 22 September 2019

Bhayangkara FC Vs Borneo FC

Stadion Patriot Chandrabhaga, pukul 15.30 WIB

Senin, 23 September 2019

Semen Padang FC Vs PSM Makassar

Stadion H. Agus Salim, pukul 15.30 WIB

Persija Jakarta Vs Barito Putera

Stadion Patriot Chandrabhaga, pukul 15.30 WIB