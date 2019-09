The Papandayan Jazz Fest Hadir Lagi, Banyak Tampilkan Musisi Keren Mulai Tulus hingga Glenn Fredly

Tribun Jabar/Putri Puspita Nilawati

General Manager The Papandayan Hotel, Bobby Renaldi, Marcom Manager The Papandayan Tyagita, Kurator TPJF Vence dan Hari Pochang berfoto bersama usai menggelar jumpa pers di The Papandayan, Jalan Gatot Subroto No 83, Jumat (20/9/2019).