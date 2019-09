Download Lagu-lagu H.E.R. Penyanyi RnB yang Melejit Lewat Lagu Best Part, Lengkap dengan Video Klip

TRIBUNJABAR.ID - Pecinta musik pasti sudah kenal dengan penyanyi HER bukan?

Yup, HER santer terkenal khususnya di Indonesia melalui lagu kolaborasinya dengan Daniel Caesar dalam lagu Best Part.

Penyanyi yang memiliki nama asli Gabriella Wilson atau Gabi ini adalah penyanyi yang sedang naik daun.

Baru-baru ini HER bahkan masuk banyak nominasi dalam ajang penghargaan bergengsi di Hollywood, seperti Grammy Award 2019.

Selain itu, di Grammy Award 2019 ia juga menjadi pendatang baru, HER menjadi nominator empat kategorim, di antaranya, Album of the Year, Best RnB Performance, Best RnB Song dan Best RnB Album.

Lagu-lagu HER memiliki penikmatnya sendiri, khususnya pecinta RnB.

Berikut ini 5 daftar lagu HER sayang jika dilewatkan.

1. Focus

Lagu Fosus dirilis pada 2017.