Yuk Bikin Konten Kreatif Bersama Para Artis dan Youtuber Ternama di YouTube Fanfest 2019

(TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Senior Vice President - Head of Branding Management & Strategy of Indosat Ooredoo, Fahroni Arifin (kedua dari kanan) dan Head of West Java Sales Area, Hendi Gunawan (kedua dari kiri) diapit dua model meluncurkan kampanye “Collabonation – Freedom To Collaborate” di Beehive Cafe, Jalan Dayang Sumbi, Kota Bandung, Rabu (18/9/2019). Kampanye tersebut merupakan gerakan nasional untuk mendorong generasi muda Indonesia menciptakan konten digital yang positif dengan cara berkolaborasi, sehingga konten yang dihasilkan akan lebih menarik. Sebagai bagian dari kampanye ini, IM3 Ooredoo bekerjasama dalam YouTube FanFest yang akan hadir di 5 kota yaitu Showcase Event Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar dan Liveshow di Jakarta.