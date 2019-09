Tiga Setia Gara Kini Bocorkan Chat Nikita Mirzani, Begini Percapakan Sebenarnya yang Panjang Lebar

TRIBUNJABAR.ID - Setalah membuat pengakuan disiksa suami bule, Tiga Setia Gara kini membocorkan chat dari Nikita Mirzani.

Berdasarkan pengakuannya, Nikita Mirzani langsung mengirimkan pesan melalui DM Instagram.

Tiga Setia Gara menyebut, ia pun membalas chat tersebut sambil mencurahkan isi hatinya.

Selain itu, Lady Rocker Indonesia ini mengaku Nikita Mirzani memang memiliki niat baik untuk membantunya.

Namun, ia merasa keberatan dengan berita yang beredar karena ada informasi yang keliru.

"Nikita baik karena dia duluan yang DM saya, ketika saya sangat sedih saya merasa dengan dia say hi duluan,

membuat saya berpikir, Nikita memang orang yang baik sekali. Lalu saya balas dengan baik pula. Next akan saya kasih tau DM-nya @nikitamirzanimawardi_17," tulis Tiga Setia Gara.

Nikita Mirzani dan Tiga Setia Gara (Kolase Tribunnews (Instagram nikitamirzanimawardi_17 /tigawat))

Berikut ini isi percakapan Nikita Mirzani dan Tiga Setia Gara.

Nikita : Hai

Are you okay sist?