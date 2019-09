Perkuat Segmen Entry MPV, Toyota Luncurkan New Calya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Toyota-Astra Motor (TAM) terus menunjukkan dukungannya dalam memenuhi kebutuhan kendaraan keluarga yang fungsional, terjangkau dan tampil elegean serta agresif, khususnya bagi masyarakat Kota Bandung dan Jabar pada umumnya.

Hal ini diwujudkan dengan peluncuran Toyota New Calya yang digelar TAM di kawasan Lengkong Besar, Selasa (17/9/2019).

Toyota New Calya hadir dengan desain terbaru yang menjadikannya tampil agresif dan dinamis, serta memiliki fitur kenyamanan berkendara yang makin lengkap di kelasnya.

New Calya diluncurkan sebagai mobil yang mampu melebih ekspektasi pelanggan yang mendambakan 7-seater Entry Multi Purpose Vehicle (MPV).

Deputy General Manager Marketing Planning PT Toyota-Astra Motor, Andri Widiyanto, mengatakan sesuai slogan kehadirannya, yaitu Partner in Times, kehadiran New Calya diharapkan tak hanya mumpuni dalam mendukung aktivitas keseharian, tetapi juga bisa menjadi partner yang handal pada setiap momen bersama keluarga maupun kerabat.

"New Calya merupakan implementasi komitmen Toyota untuk senantiasa mewujudkan Ever Better Cars yang juga didasari semangat Let’s Go Beyond. Sentuhan penyegaran yang diberikan makin meningkatkan nilai tambah New Calya sebagai mobil keluarga yang tak hanya memiliki fungsionalitas beragam, tapi juga tampil semakin gaya, tangguh, dan nyaman dikendarai," ujar Andri dalam sesi konferensi pers di sela peluncuran.

Andri mengatakan bahwa TAM memperkenalkan Calya pada Juli 2016. Enam bulan setelahnya, Calya berhasil memberikan kontribusi dalam meroketkan pasar Entry MPV dimana segmen ini menjadi 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 20.731 unit pada 2015 menjadi 96.172 unit di tahun 2016. Hingga Agustus 2019 atau 3 tahun setelah dlluncurkan ke pasar, penjualan Calya mencapai 214.977 unit.

Andri mengharapkan kehadiran New Calya dapat melanjutkan kesuksesan pendahulunya dalam memberikan kontribusi signifikan bagi market MPV, khususnya Entry MPV.

Menurut Andri, New Calya hadir dengan varian lengkap yang menggunakan transmisi manual maupun automatic. Sentuhan improvement yang dilakukan Toyota pada sisi eksterior dan interior telah menjadikan mobil yang menjadi salah satu pionir dalam membuka market entry MPV di Indonesia, ini mampu meningkatkan kesan prestige bagi pengemudi maupun penumpangnya.

New Calya tampil makin agsif dan elegan yang diwujudkan melalui desain eksterior anyar dengan dukungan fitur-fltur terbaru seperti New LED Headlamp, New Retractable Outer Mirror (tipe G), New Front Grille Design with Dark Chrome Element, New Dark Chrome Element pada backdoorgarnish, serta New Alloy Wheel Design.