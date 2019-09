Kerja Sama Pemprov Jabar dan Grab Indonesia untuk Kembangkan Ekonomi Digital Inklusif

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menjalin kerja sama dengan Grab Indonesia untuk meningkatkan ekonomi digital inklusif yang berkelanjutan di Jabar. Kerja sama tersebut berada dalam bingkai Green Partnership.

Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi sektor pariwisata, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, Grab Indonesia mendukung sejumlah program unggulan Pemprov Jabar, seperti Desa Digital, One Village One Company (OVOC), dan One Pesantren One Product (OPOP).

"Saya menyambut baik kerja sama ini, saling memajukan ekonomi rakyat. Ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menandatangani nota kesepahaman tentang penggunaan ekonomi digital dalam pembangunan Jabar dengan Grab Indonesia di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (16/9/2019).

• Imam Besar Islamic Center of New York Dukung Program English for Ulama di Jawa Barat

• Dialog Berantem Ibu-ibu Rebutan Rendang di Pernikahan, Nyaris Adu Jotos, Tak Malu Dilihat Anak Kecil

• APA KATA BOBOTOH HARI INI: Soroti Jelang Persib Bandung vs Semen Padang hingga Pelemparan Batu

Nantinya, Grab Indonesia menyediakan layanan untuk mempromosikan produk-produk UMKM dan pedesaan. Emil, sapaan Ridwan Kamil, pun berharap Grab Indonesia dapat memasarkan kuliner khas Jabar di level Asia Tenggara.

"Nanti bisa diriset, kuliner apa saja yang mungkin bisa dipasarkan dalam waktu dekat. Pokoknya ingat selalu sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, inilah konsep inklusif," tambahnya.

Selain itu, Emil meminta Grab Indonesia untuk ikut mendorong digitalisasi layanan publik Jabar. Misalnya, menyediakan pelayanan bayar pajak kendaraan bermotor secara online.

"Ke depan saya titipkan juga soal perpajakan. Jadi, warga Jawa Barat yang punya mobil, motor, bayar pajak tidak usah kemana-mana lagi, cukup lewat aplikasi," kata Emil.

• Heboh Irfan Bachdim Disebut Gabung ke Persib Bandung, Begini Jawaban PT PBB Sebelum Transfer Ditutup

• Jadwal Penerbangan di Bandara Kertajati alias BIJB Selasa Ini, 2 Maskapai Layani 9 Rute Penerbangan

Emil juga membuka kemungkinan kerja sama terkait operasional Maskara (Mobil Aspirasi Kampung Juara) secara profesional oleh Grab Indonesia.

Menurut dia, mobil multifungsi tersebut merupakan salah satu sarana pengembangan desa.