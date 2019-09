Pasca- Bus Persib Bandung Dilempar Batu, Omid Dapat 9 Jahitan, Begini Penjelasan Dokter Rafi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BOGOR - Kondisi terkini Omid Nazari yang terkena lemparan batu oleh orang tak dikenal pada saat perjalanan pulang dari Stadion Pakansari menuju hotel diungkapkan Dokter Tim Persib Bandung, Rafi Ghani.

Omid Nazari adalah satu dari dua pemain Maung Bandung yang mengalami luka akibat bus Persib Bandung dilempar batu seusai pertandingan menghadapi Tira Persikabo, Sabtu (14/9/2019).

"Ya tadi salah satu pemain kita Omid Nazari saat pulang dari Pakansari menuju hotel ada lemparan ke dalam bus yang menyebabkan kaca bus pecah dan batunya mengenai kening. Jadi ada luka di atas alis," ujar Rafi kepada awak media di Hotel Harris Sentul City, Bogor, Sabtu (14/9/2019).

Rafi menambahkan bahwa pendarahan yang dialami pemain berpaspor Filipina dan Iran itu cukup banyak.

Sehingga, tim memutuskan untuk membawa Omid ke rumah sakit untuk tindakan lebih lanjut.

"Pendarahan cukup banyak saat itu. Saya tahan supaya pendarahannya tidak ada. Kelihatannya robek dilarikan ke rumah sakit. Mendapat sembilan jahitan," ucapnya.

Sementara pemain lain yang terluka dalam kejadian ini hanya winger andalan Persib, Febri Hariyadi.

Tak separah Omid, Febri tidak mengalami luka yang serius sehingga tak perlu dibawa ke rumah sakit.

Begitu juga dengan pemain lainnya, Rafi memastikan bahwa tak ada lagi yang terluka.

Soal kondisi, Rafi belum bisa memastikan apakah Omid bisa diturunkan pada laga menghadapi Semen Padang atau tidak.

"Nanti kami lihat. Kalau kemungkinan absen kami harus bicara sama pelatih kepala pelatih fisik. Masalah staminanya. Karena ini ada suatu tindakan, robek dilakukan jaitan. Ada beberapa hari yang ga boleh kena air. Apa kalau ga latihan staminanya bagus. Itu kami akan lihat," katanya.

Foto-foto bus Persib Bandung dilempar batu

Kumpulan foto bus Persib Bandung dilempar batu beredar di media sosial.

Seperti yang dibagikan akun Instagram resmi Persib Bandung, kaca bus sampai bolong dan retak.

Batu yang dilempar pun tampak bulat dan besar.

Batu tersebut rupanya memecahkan kaca jendela sebelah kanan bus.

Akibat kejadian itu, dua pemain Persib pun menjadi korban.

Mereka adalah Omid Nazari dan Febri Haryadi.

Keduanya terluka hingga berdarah.

Foto-foto mereka pun diunggah pula di akun persib_official.

Ada potret Febri Hariyadi yang darahnya bercucuran di pepipis kananya.

Kemudian, ada juga foto Omid Nazari yang kepalanya dibalut perban.

Insiden bus Persib Bandung dilempar batu besar itu terjadi pada Sabtu (14/9/2019).

Kala itu, Persib Bandung baru saja melakukan laga tandang melawan PS Tira Persikabo di Stadion Pakansari, Bogor.

Setelah laga selesai, pemain dan tim official Persib Bandung pun hendak ke hotel memakai bus.

Namun, saat melintas di gerbang Tol Sentul, indisen bus Persib Bandung dilempar batu pun terjadi.

Berikut ini foto-fotonya.

1. Batu yang dilempar ke bus Persib Bandung

Batu yang dilempar ke bus Persib Bandung (Instagram/persib_official)

2. Kaca bus langsung bolong dan retak

Kaca bus Persib Bandung bolong akibat dilempar. (Instagram/persib_official)

3. Omid Nazari luka parah

Omid Nazari luka parah kena lemparan batu. (Instagram/persib_official)

4. Febri Haryadi juga berdarah

Febri Hariyadi berdarah akibat kena lemparan batu. (Instagram/persib_official)

Selain itu, pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts pun membagikan video sesaat setelah insiden itu terjadi.

Terlihat kaca bus yang bolong itu terlihat besar.

Di dalam bus, terlihat pemain Persib Bandung yang terluka tengah diobati.

Kondisinya terlihat panik dan kacau.

bus tersebut tampak tetap melaju.

Berdasarkan laporan wartawan Tribunjabar.id, bus sempat berhenti saat dilempar batu.

Hal ini disampaikan Manajer Persib, Umuh Muchtar.

Namun, bus pada akhirnya melaju kembali agar situasi tak semakin parah.

"Cuma (instruksi) dari keamanan maju terus, jadi ya kami maju. Kalau kami berhenti takutnya makin parah. Lemparan juga sampe atas," kata Umuh Muchtar.

Kondisi Terbaru Omid Nazari yang Luka Parah

Akibat bus Persib Bandung dilempar batu, Omid Nazari pun mengalami luka sobek.

Akhirnya, pemain asing yang satu ini langsung mendapatkan penanganan di rumah sakit.

Hal ini disebabkan luka sobeknya cukup dalam sehingga perlu dijahit.

Kini, pemain asing Persib Bandung ini mengaku baik-baik saja.

Ia merasa beruntung, banyak pemain lain tak terluka.

Selain itu, ia pun mengecam tindak kekerasan seperti yang dialaminya ini.

Ia berharap agar tak ada lagi kekerasan karena sepak bola.

Hal ini disampaikan Omid Nazari melalui postingan di Instagram Stories.

"First of all thanks for the messages

I really appreciate it (emoji hati)

What happened today is very sad and this don't all

Football is about bringing everyone together and to make everyone enjoy the game.

I hope the violence can come to an end

so we all can enjoy the game.

I'm alright and luckily no one else got hurt.

Please stop violence," tulisnya.

Postingan Omid Nazari (Instagram/omidnazari)

Selain melalui Instagram, Omid Nazari pun turut buka suara kepada awak media.

"Saya belum pernah mengalami hal ini. Ini pertama kali terjadi. Saya hanya ngerasa kesal," katanya.