Ratusan Orang Teken Petisi Online, Minta Bandara Kertajati Ganti Nama Jadi Bandara BJ Habibie

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ratusan orang menandatangani petisi supaya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka, segera diganti namanya menjadi nama Presiden ke-3 RI, BJ Habibie. Petisi tersebut ditandatangani secara online di website change.org.

Petisi dengan judul "Mengganti nama Bandara BIJB Kertajati menjadi Bandara BJ Habibie" tersebut diinisiasi oleh akun bernama Ihsan Joe, 12 September 2019, sehari setelah BJ Habibie wafat. Petisi tersebut pun ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"BJ Habibie adalah teknokrat di bidang kedirgantaraan kelas dunia. Diakui oleh semua kalangan tanpa kecuali. Dan beliau juga yang mendirikan Industri Pesawat Terbang (IPTN) yang berlokasi di Bandung Jawa Barat. Nama beliau sangat layak menjadi nama Bandara di Jawa Barat, apalagi bandara Kertajati kelas internasional," bunyi paparan petisi tersebut.

Sampai Sabtu (14/9) pukul 14.50, petisi tersebut telah ditandatangani 621 orang. Mereka yang menandatangani petisi tersebut mengenang berbagai jasa BJ Habibie di bidang kedirgantaraan dan kesetujuan mereka dengan usulan pengubahan nama bandara tersebut.

• Dampak Kemarau, 2.510 Hektare Lahan di Kabupaten Tasikmalaya Kekeringan

Sejumlah penandatangan petisi pun menuliskan alasan mereka menyetujui usulan penggantian nama tersebut. Salah satunya adalah akun bernama Yendry Sanger.

"Sangat layak dan akan jadi kebanggan masyarakat Indonesia bila nama beliau diabadikan di Bandara Kertajati," kata Yendry.

Hal serupa dikatakan penandatangan lainnya petisi tersebut, Disa Desinta. Disa mengatakan Habibie telah berjasa terhadap Indonesia dan berkontribusi di dunia kedirgantaraan.

"Beliau adalah Bapak Penerbangan Indonesia. Udah sepatutnya abadikan nama beliau di tempat yang mana merupakan bidang kemampuan beliau.

It's much better than "BIJB Kertajati" anyway," ujar Disa.