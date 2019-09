Tiket Festival of Light Rp 30 Ribu dan Parkir Liar di Kiara Artha Park, Ini Kata Pengelola Taman

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Festival of Light akan digelar di Kiara Artha Park, Jalan Ibrahim Adjie, Kota Bandung mulai Jumat (13/9/2019) hingga empat bulan ke depan. Gelaran itu menyajikan lampion beragam bentuk dan menawarkan tempat berfoto.

Persiapan gelaran wisata itu sempat terhenti karena ornamen lampion sempat rusak diterjang angin. Festival of Light ini melibatkan pihak ketiga.

"Festiv‎al of Light jadi digelar di Kiara Artha Park hingga empat bulan ke depan," ujar perwakilan manajemen Kiara Artha Park, Lula M Pambagyo via ponselnya, Jumat (13/9/2019).

Menurut Lula, gelaran yang melibatkan pihak ketiga itu sudah digelar di beberapa kota di Indonesia seperti di Bali hingga Semarang, Jawa Tengah.

"Untuk di Bandung ini yang pertama dan digelar di Kiara Artha Park," katanya.

Sejak taman itu dibuka untuk umum, antusias masyarakat untuk mengakses taman sangat tinggi.

Aktivitas keluar masuk taman yang tinggi membuat lalu lintas di kawasan Jalan Ibrahim Adjie hingga Jalan Jakarta macet. Belum lagi, parkir liar di pinggiran kedua jalan tersebut. Kondisi itu, diakui Lula sebagai masalah.

"Untuk parkir liar, itu kan sekarang terjadinya di luar area kami. Kami sudah pertemuan dengan muspika Kiaracondong dan sudah dilakukan penertiban. Namun kami juga imbau untuk bisa parkir di dalam karena parkir luas tersedia," ujar Lula.

Sementara itu, untuk penerapan tiket masuk ke Festival of Light senilai Rp 30 ribu per orang juga jadi permasalahan. Padahal, Festival of Light ini hanya menawarkan objek wisata foto pada malam hari.

"Untuk tiket itu kebetulan tidak ada pada kami, tapi pada pihak ketiga sebagai penyelenggara karena kami hanya menyediakan tempat," kata Lula.