Indonesia Ditarget Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia 2020, Kemenperin Gelar Kompetisi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perkembangan busana muslim di Indonesia kian berkembang pesat, industri fesyen pakaian muslim semakin diminati karena modelnya yang lebih trendi dan bisa dipadu-padankan dengan berbagai gaya apapun.

Bangkitnya fesyen busana muslim di Indonesia membuat Kementrian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) terus mendorong pertumbuhan pelaku industri untuk menjadikan Indonesia sebagai Kiblat Fesyen Muslim Dunia di Tahun 2020.

Untuk merealisasikan hal tersebut Kemenperin membuat sebuah program Kompetisi Modest Fashion Project (MOFP) 2019.

Adalah sebuah kompetisi desain fesyen yang tidak hanya berfokus pada konsep desain produk fesyen muslim, namun juga pada konsep bisnis yang akan diterapkan.

Sebelum menggelar kompetisi MOFP, Direktorat Jenderal IKMA juga memberikan sosialisasi untuk kegiatan Road to MOFP 2019 di Kota Bandung di Hotel Moxy Bandung.

• 738 Ruang Kelas SD di Indramayu Rusak Parah, Disdik Minta Anggaran Ditingkatkan

Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka, E Ratna Utarianingrum mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Populasi umat muslim Indonesia mencapai 88% dari jumlah penduduk dan diproyeksikan pada tahun 2030 jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 283,83 juta jiwa.

"Kondisi ini tentunya akan meningkatkan jumlah kebutuhan fesyen muslim nasional. Berdasarkan State of the Global Islamic Economic 2018-2019 konsumsi fesyen muslim Indonesia mencapai US$ 20 milyar, sementara konsumsi fesyen muslim dunia mencapai US$270 milyar. Hal ini menunjukkan peluang pasar yang besar yang bisa digarap oleh industri fesyen muslim dalam negeri," ujar E Ratna di Moxy Bandung, Jalan Sulanjana, Selasa (10/9/2019).

• Sakit Hati karena Cinta Ditolak, Pemuda Ini Nekat Tusuk Gadis SMK di Bandung, Korban Sempat Dipeluk

Ratna mengatakan, beberapa tahun terakhir, industri fesyen muslim tanah air menunjukkan pertumbuhan positif.