Rahasia Nabila Ishma Konsisten akan Tujuan Hidupnya, Selalu Ingat Pesan Orangtua

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - "Siapa sih kamu, anak kecil ngomongin masalah anak? Padahal mereka nggak sadar kalau yang paham masalah anak itu ya anak sendiri, yang paham masalah perempuan itu ya perempuan," itulah yang diucapkan Nabila Ishma Nurhabibah (18) aktivis muda asal Bandung yang peduli soal perlindungan anak dan perempuan.

Nabila mengatakan cibiran dan dipandang sebelah mata dari orang lain tentu pernah dirasakannya karena aktif di permasalahan yang banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Bahkan ada juga lho yang sampai mengganggu kehidupan pribadinya dan ingin menjatuhkan mahasiswa jurusan hukum ini.

Perempuan kelahiran Bandung, 8 Mei 2001 ini mengatakan kegiatan organisasi dan kuliahnya yang dilakukan saat ini tidak membuatnya lelah.

"Enggak kerasa sih karena saya melakukan semuanya karena keinginan dari diri sendiri. Walaupun banyak tantangan dan harus berhadapan dengan orang dewasa juga pemerintah, saya melakukannya dari hati," ujar Nabila saat ditemui di Gedong Putih, Jalan Sersan Bajuri, Kota Bandung, Minggu (8/9/2019).

• Kejam, Pria di Bogor Sodomi dan Bunuh Bocah 11 Tahun di Kebun Saat Korban Hendak Pergi Mengaji

Aktif bergerak di Forum Anak Nasional, kini Nabila juga fokus di kegiatan 'From Zero to Hero' yang memberikan bantuan kepada anak bermasalah untuk bisa menemukan diri mereka.

Di kegiatan ini, Nabila ikut membuat konsep. Selain itu dia juga akan mengisi kegiatan sebagai pembicara di acara tersebut.

Tampak begitu antusias dan percaya diri, Nabila mengatakan buah pemikiran dari orang tuanya lah yang membuatnya semangat mengejar mimpinya ini.

"Dari kecil orang tua saya mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, dari situ saya belajar ternyata yang penting itu bukan apa yang kita capai tetapi apa yang bisa kita berikan untuk orang lain," ucapnya.

Selain itu juga konsistensi Nabila untuk terus aktif di bidang pemberdayaan anak dan perempuan karena didampingi sang ibu dengan pesan 'silahkan kejar tetapi jangan setengah-setengah'.

• Ternyata Ini Arti Nama Putri Franda, Zylvechia, Dipikirkan Susah Payah hingga Tak Terima Dijiplak

Proses menemukan diri sendiri memanglah tidak mudah, Nabila mengatakan sebagai remaja Ia pun mengalami fase naik turun dan tentunya masih banyak perubahan yang akan dihadapi.

Dar perjalanan yang masih panjang ini, Nabila justru sudah mulai merangkai mimpinya mau menjadi apa dia di hidup ini.

"Mimpi utama saya adalah ingin menjadi Menteri Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya juga ingin bekerja di PBB, UNICEF, dan ikut konferensi tingkat dunia," ujarnya mantap.